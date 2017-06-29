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Латвийский боксер-профессионал и кикбоксер Майрис Бриедис, который также является офицером латвийской полиции, присоединился к кампании, посвященной борьбе с торговлей людьми, поддержанной МВД Латвии.

Спортсмен призывает людей задуматься, прежде чем принимать заманчивые предложения о работе.

"Поддерживая инициативу МВД Латвии, я также хотел обратить внимание на эту всемирную проблему и призываю соотечественников оценить риски и кажущуюся выгоду, принимая заманчивые предложений о работе, тем более из-за границы! Задумайтесь и тщательно оценивайте их, предварительно проконсультировавшись!", - написал спортсмен, снабдив свой пост хэштегом #traffickingsucks

Стоит отметить, что кампания, посвященная борьбе с торговлей людьми была инициирована Советом государств Балтийского моря (СГБМ ) в марте 2017 года.

К ней подключилось Министерство внутренних дел Латвии, создав интернет-платфому Cilvektirdznieciba.lv, где можно найти полезную информацию на тему торговли людьми и превентивными мероприятиями для ее снижения.

По данным экспертов ежегодно более 10 тысяч людей становится жертвами этого преступления, попадая в трудовую эксплуатацию и сексуальное рабство.

Основной целью информационной кампании станет повышение осведомленности в этой сфере среди обычных граждан. Для этих целей СГБМ запустил веб портал- www.cbss.org/human-trafficking-crime-responsibility.

На нем публикуются материалы исследований и данные из социальных сетей экспертов, подключившихся к инициативе. Организаторы приглашают всех присоединиться к инициативе, разместив информацию по данной тематике с подписью #traffickingsucks.

Как сообщал портал Mixnews, США указали, что Латвия недостаточно бюорется с торговлей людьми. В опубликованном госсекретарем США Рексом Тиллерсоном докладе "О предотвращении торговли людьми", сказано, что несмотря на усилия латвийского правительства, в некоторых важных сферах предотвращения торговли людьми в Латвии не введены даже минимальные стандарты.

Как сообщили в посольстве США в Риге, минимальные стандарты не введены, например, для лиц, осужденных за торговлю людьми, суды продолжают выносить мягкие приговоры, обычно не предусматривающие тюремного заключения. Сотрудникам различных служб не хватает знаний о признаках торговли людьми, что затрудняет выявление таких случаев.

В докладе содержатся конкретные рекомендации латвийскому правительству, в том числе подчеркивается необходимость увеличить количество случаев уголовного преследования и судебных процессов по делам о торговле людьми.

Рекомендуется усилить выявление жертв торговли людьми, уделяя особое внимание несовершеннолетним лицам в системе внесемейной опеки, вовлеченным в проституцию и эксплуатируемым на принудительных работах.