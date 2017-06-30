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Латвийской ассоциации семейных врачей и забастовочному комитету не поступало предложений перенести забастовку. Об этом в интервью радио Baltkom заявил член правления ассоциации семейных врачей Паулс Принцис. По его словам, переговоры велись с людьми, которые не входят ни в ассоциацию, ни в забастовочный комитет.

"Нам, по сути, не предлагали ничего перенести. Президенту нашей ассоциации Сармите Вейде позвонили слишком поздно, буквально за час, у нее просто не было физической возможности присутствовать на переговорах. К тому же, решение принимает весь забастовочный комитет, а мы собраться за час не можем", - сказал Принцис.

По его словам, ассоциация могла бы пойти на уступки при определенных условиях.

"Если премьер будет разговаривать с нами, предложит нам какой-то вариант, который нас удовлетворит, то мы готовы на компромиссы. Но мы выдвинули четкие требования, мы хотим получить на них ответ. А с нами даже разговора не было", - отметил он.

При этом Принцис подчеркнул, что пока оснований для отмены или переноса забастовки он не видит.

"Мы говорили на прошлой неделе три раза, в понедельник говорили. Но в начале недели нам стало известно, что никакие уступки сделаны не будут. Компромисс найден только по вопросу зарплат медсестер. Министр сказала, что не имеет ни желания, ни ресурсов, чтобы ответить на наши требования. Так что пока у нас нет оснований откладывать забастовку. Если премьер до понедельника выдвинет свое предложение, официально пригласит нас на встречу, то мы пойдем. Даже если министр пригласит на беседу, то очень возможно, что мы изменим решение", - сказал член правления ассоциации семейных врачей.

Напомним, ранее появилась информация, что несмотря на призыв руководителя Латвийского общества врачей (ЛОВ) Петериса Апиниса и министра здравоохранения Анды Чакши отложить забастовку до 22 июля, она начнется со следующей недели, как и было запланировано, сообщили в Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ).

В забастовке будут участвовать более 600 семейных врачей. Подробную информацию о забастовке ассоциация предоставит в пятницу днем.