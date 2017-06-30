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В Германии, которая легализовала однополые браки, наконец поняли, что заключение браков важно не только для пар между мужчиной и женщиной, но и для представителей сексменьшинств, написал в соцсети микроблогов Twitter глава партии "Для развития Латвии", депутат Рижской думы Юрис Пуце.

"И в Германии решили, что заключение брака должно быть доступно как для двуполых, так и для однополых пар. Хорошие новости", - написал политик.

Arī Vācija nolēmusi, ka laulībai jābūt pieejamai gan abu dzimumu, gan viendzimuma pāriem. Labas ziņas. — Juris Pūce (@pucej) June 30, 2017

Бундестаг в Германии принял закон об однополых браках — документ одобрили 393 депутата, против проголосовали 226, четверо воздержались. Теперь закон необходимо утвердить в бундесрате.

Закон дает людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией право регистрировать отношения и усыновлять детей. Примечательно, что канцлер Германии Ангела Меркель проголосовала против принятия данного законопроекта, передает Bild.

«Что касается вопроса брака, то мое убеждение, что в шестой статье Основного закона говорится о браке между мужчиной и женщиной. И эта убежденность привела к тому, я считаю, что мы должны принимать этот вопрос как решение по совести», — сказала Меркель.

Впервые однополые браки легализовали в Нидерландах в 2001 году, на сегодня они регистрируются в 20 государствах, включая США. Легализация позволяет таким парам совместно владеть и наследовать имущество, платить алименты, воспитывать общих детей.