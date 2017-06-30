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За пророчествами министра иностранных дел Эдгара Ринкевича о том, что на выборы в Сейм обязательно повлияют внешние силы, стоит лишь его желание заранее оправдать свой провал на этих выборах, заявил в интервью радио Baltkom бывший член комиссии Сейма по национальной безопасности, депутат Лиепайской думы Валерий Агешин.

"По-моему, этот человек готовится оправдать свое предстоящее разгромное поражение на парламентских выборах, которые состоятся в следующем году. Поэтому он сегодня разогревает старый, прокисший супчик, который уже мало кто в Латвии ест. Кроме того реальных достижений у господина Ринкевича в той сфере, в которой он работает нет, поэтому он просто решил напомнить о себе", - сказал депутат.

Также он считает, что в век информационных технологий невозможно запретами ограничить средства массовой информации.

"Тот путь, который предлагают отдельные политики - путь запрещения, ограничения, путь введения цензуры, это совершенно не тот путь, который Латвии нужен, потому что в 21-м веке, веке информационных технологий невозможно добиться чего-либо при помощи ограничений, запретов, которые касаются различных СМИ. Поэтому я считаю, что Латвия подвержена не большему, и не меньшему риску, чем соседние страны Балтии или Восточной Европы", - подчеркнул Валерий Агешин.

Напомним, как писал Mixnews, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил, что в следующем году, несомненно, будут попытки извне повлиять на процесс выборов Сейма и необходимо сделать все возможное, чтобы усилить безопасность в самых разных сферах.