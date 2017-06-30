Депутат: Ринкевич разогревает прокисший малосъедобный супчик (6)
За пророчествами министра иностранных дел Эдгара Ринкевича о том, что на выборы в Сейм обязательно повлияют внешние силы, стоит лишь его желание заранее оправдать свой провал на этих выборах, заявил в интервью радио Baltkom бывший член комиссии Сейма по национальной безопасности, депутат Лиепайской думы Валерий Агешин.
"По-моему, этот человек готовится оправдать свое предстоящее разгромное поражение на парламентских выборах, которые состоятся в следующем году. Поэтому он сегодня разогревает старый, прокисший супчик, который уже мало кто в Латвии ест. Кроме того реальных достижений у господина Ринкевича в той сфере, в которой он работает нет, поэтому он просто решил напомнить о себе", - сказал депутат.
Также он считает, что в век информационных технологий невозможно запретами ограничить средства массовой информации.
"Тот путь, который предлагают отдельные политики - путь запрещения, ограничения, путь введения цензуры, это совершенно не тот путь, который Латвии нужен, потому что в 21-м веке, веке информационных технологий невозможно добиться чего-либо при помощи ограничений, запретов, которые касаются различных СМИ. Поэтому я считаю, что Латвия подвержена не большему, и не меньшему риску, чем соседние страны Балтии или Восточной Европы", - подчеркнул Валерий Агешин.
Напомним, как писал Mixnews, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил, что в следующем году, несомненно, будут попытки извне повлиять на процесс выборов Сейма и необходимо сделать все возможное, чтобы усилить безопасность в самых разных сферах.
Это ни для кого не секрет.
Хочет ли Ринкевич оправдать своё будущее поражение внешним влиянием?
Может быть да, может нет. Это не важно.
Важно то, что вот уже в нескольких странах избиратели показали своим элитам, что они голосуют так как хотят сами, а не так как хотят внешние или внутренние манипуляторы.