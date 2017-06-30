Депутат: Ринкевич разогревает прокисший малосъедобный супчик (6)

фото

Эксклюзив | 30 июня 2017 года, 14:06

За пророчествами министра иностранных дел Эдгара Ринкевича о том, что на выборы в Сейм обязательно повлияют внешние силы, стоит лишь его желание заранее оправдать свой провал на этих выборах, заявил в интервью радио Baltkom бывший член комиссии Сейма по национальной безопасности, депутат Лиепайской думы Валерий Агешин.

"По-моему, этот человек готовится оправдать свое предстоящее разгромное поражение на парламентских выборах, которые состоятся в следующем году. Поэтому он сегодня разогревает старый, прокисший супчик, который уже мало кто в Латвии ест. Кроме того реальных достижений у господина Ринкевича в той сфере, в которой он работает нет, поэтому он просто решил напомнить о себе", - сказал депутат.

Также он считает, что в век информационных технологий невозможно запретами ограничить средства массовой информации.

"Тот путь, который предлагают отдельные политики - путь запрещения, ограничения, путь введения цензуры, это совершенно не тот путь, который Латвии нужен, потому что в 21-м веке, веке информационных технологий невозможно добиться чего-либо при помощи ограничений, запретов, которые касаются различных СМИ. Поэтому я считаю, что Латвия подвержена не большему, и не меньшему риску, чем соседние страны Балтии или Восточной Европы", - подчеркнул Валерий Агешин.

Напомним, как писал Mixnews, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил, что в следующем году, несомненно, будут попытки извне повлиять на процесс выборов Сейма и необходимо сделать все возможное, чтобы усилить безопасность в самых разных сферах.

Комментарии 6
Михаил Месиер2 часа назад
ринкевичи пользуют срану по-максимуму -----где ещё, в какой стране ринкевичи могут себя чувствовать так вольготно, как в Латвии?----да нигде!===ДА!!! есть ринкевичи и на других планетах, НО енти хотя бы,хоть и дырявые, но работают на благо своих стран====только у нас заднеприводные---это каста НЕПРИКОСНОВЕННЫХ----и чтобы они не делали, не только никто и никогда не сможет ИХ уволить, но даже и просто указать ИХ место====парадокс по-латышски
Ответить
Рижанин1 час назад
Все крупные страны пытаются влиять на страны малые и на друг друга.
Это ни для кого не секрет.

Хочет ли Ринкевич оправдать своё будущее поражение внешним влиянием?
Может быть да, может нет. Это не важно.

Важно то, что вот уже в нескольких странах избиратели показали своим элитам, что они голосуют так как хотят сами, а не так как хотят внешние или внутренние манипуляторы.
Ответить
Том1 час назад
Ну а какие же? До титульных медленно доходит. Даже уже в Пиндосии признали, что все эти публикации для тупых пиндосов по поводу русских хакеров и прочей дребедени- только фейки ради тиража газет. А до латышских титульных видать информация еще не докатилась. Они слышат только то, что ХОТЯТ слышать.
Ответить