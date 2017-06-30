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Благодаря приложению Mix Media Radio теперь радиостанции Mix Media Group – Baltkom, Mix FM, Mix FM Dance и Юмор FM - можно будет слушать в радиоприемниках, оснащенных Bluetooth и за пределами зоны доступности радиосигнала. Особенно это актуально для автомобилей.

С помощью приложения Mix Media Radio можно будет передавать радиосигнал через мобильное приложение в радиоприемник, который оснащен Bluetooth. Таким образом вы сможете слушать радиостанции группы в прямом эфире везде, где существует мобильная связь.

Как подключиться к Bluetooth вашего радиоприемника через приложение Mix Media Radio, рассказывает его разработчик, программист Алексей Воловик.

«На любом устройстве, поддерживающем возможность подключения через Bluetooth, будь то аудиосистема в машине, аудиоцентр или просто беспроводные колонки, активизируете Bluetooth, на телефоне тоже включаете Bluetooth и соединяете устройства. В машине выбираете Bluetooth как источник аудиосигнала. После этого на телефоне в качестве устройства воспроизведения звука появится аудиосистема машины или то устройство, к которому вы подключились. Теперь звук из приложения будет проигрываться на том устройстве, которое вы указали. Очень удобно, можно слушать радио даже на гироскутере, если пожелаете», - сказал программист.

По его словам, новые технологии делают радио еще более актуальным средством массовой информации.

«Сегодня у каждого есть мобильный телефон. С нашим приложением слушать радио будет всегда просто и удобно», - сказал специалист.

Чтобы скачать приложение напишите в окошке поиска в Play Market (для Андройд) или App Store (для IOS) его название - Mix Media Radio (каждое слово надо писать отдельно) и загрузите его себе на телефон. Также вы можете скачать приложение со страницы mixnews.lv в Интернете.