Эксклюзив |

Москву сегодня накрыла небывалая буря, наиболее неблагоприятные погодные условия ожидаются в столице Москвы сегодня вечером. Об этом радио Baltkom рассказала очевидец непогоды Елена.

"Мы находимся в центре Москвы, в районе "Москва-Сити". На улице темно, как ночью, уже прошел дождь и град, падали огромные льдины. Улицы топит, но пока службы справляются. Дождь очень сильный, прямо боимся выходить на улицу. Синоптики говорят, что вечером будет еще хуже", - рассказала очевидец.

На Москву и Подмосковье 30 июня обрушились сильный дождь с грозой и градом. По данным Гидрометцентра России, такого ливня 30 июня в столице не было с 1923 года - за день выпадет почти треть месячной нормы осадков.

Фото из Instagram

Слушайте радиостанции Mix Media Group в любом стране мира через мобильное приложение. Чтобы скачать приложение напишите в окошке поиска в Play Market (для Андройд) или App Store (для IOS) его название - Mix Media Radio и загрузите его себе на телефон. Также вы можете скачать приложение со страницы mixnews.lv в Интернете.