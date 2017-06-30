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Россия на сегодняшний день остается одним из наиболее активных государств, с территории которого производятся кибератаки в сторону Латвии. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал замруководителя организации по предотвращению инцидентов в системе ИТ-безопасности Cert.lv Варис Тейванс.

Он напомнил, что совсем недавно российская компания "Ростелеком" совершила кибератаку на ряд банков, в том числе латвийских.

"То, что есть элементы, которые указывают на то, что именно Россия занимается киберпространством стран Балтии, можно подтвердить. Это видно. Если говорить о DDoS-нападениях, то они осуществляются для того, чтобы парализовать некоторые части финансовых учреждений. В этом случае нельзя однозначно сказать, что их производит Россия. Недавно был случай перехвата данных, это действительно был "Ростелеком", и это случай вызывает очень много вопросов. Этот случай был очень открытым и наглым, они даже не пытались себя спрятать", - сказал Тейванс.

В мае этого года программа Nekā personīga телеканала TV3 сообщила, что российская телекоммуникационная компания "Ростелеком" нелегально перехватила данные, передаваемые многими банками, в том числе латвийскими банками Norvik и DNB Nord.