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“21 век будет веком Достоевского, - cказал в эфире программы “Разворот” на радио Baltkom крупнейший в мире специалист по жизни и творчеству Достоевского, известный российский телеведущий, поэт,историк,профессор Московского университета и Литературного института им. Горького Игорь Волгин. - Потому что поднятые им вопросы до сих пор не решены и не обсуждены до конца. Посмотрите, все предупреждения в русской литературе были высказаны – и Достоевским, и Толстым, и Мережковским. Но история их как бы не заметила. Литература, увы, не смогла повлиять на сознание нации. Это загадка.

ХХ век безусловно был веком Достоевского. Во-первых, он раскрыл, что такое теоретическое преступление. А что такое фашизм, если не теоретическое преступление? Я думал, что ХХI век будет веком Толстого. Но нет. ХХI век, похоже, тоже будет веком Достоевского.

Сбываются не все пророчества Достоевского. Но сбываются все его предчувствия опасностей, которые грозят человеку. Все, что говорил Достоевский о человеке – все работает сегодня на полную силу!

На рижской встрече с читателями Игорь Волгин подарил свою книгу о Достоевском учителю русского языка Владиславу Рафальскому, активисту движения в защиту русских школ в Латвии.

Россия – это главная идея жизни Достоевского. Это его идея фикс. Он даже в своей биографии отразил весь спектр наших национальных метаний – от заговора до монархизма, от царя до красного террора. Достоевский – это эдакий магический кристалл, высвечивающий глубины русской истории, русского характера, русского беспредела, если хотите. Сам он определял свой литературный метод как фантастический реализм. Он метафизик, Достоевский.

Вы посмотрите - до 19 века Россия впитывала интеллектуальную энергию с Запада, а с появлением Достоевского и Толстого с середины 19 века началось интеллектуальное излучение из России. И Запад это излучение принял.

Замятин в 20-е годы сказал такую грустную вещь, что будущее русской литературы – это ее прошлое. И ошибся. Потому что литература продолжалась. Важно найти общий культурный код. Ведь как люди опознают друг друга? По цитатам. К примеру, cамое простое: “Моя милиция меня бережет” -- и все знают, откуда это и про что. А сейчас можно привести cамую известную цитату из, к примеру, Мандельштама, и никто не поймет о чем идет речь…

Увы, культура во всем мире становится маргинальной, массовой, клиповой. И в России с культурой происходит то, что я называю быдлолизацией. Утрачивается культурный код. И то, что происходит сейчас с образованием – это угроза национальной безопасности. Эдакий духовный Чернобыль…. И с этим надо что-то делать! Как минимум – начинать читать Достоевского до 18 лет. Прививать любовь к литературе. Но только не навязывать ни в коем случае. И ключевая фигура в этой миссии – учитель. Именно учитель, а не учебник.

Вообще, Достоевский - молодежный писатель. Потому что почти все его герои – молодые люди, им всем до 30 лет. Конечно, Федор Михайлович не детский писатель. Но, вместе с тем, школьнику необходимо соприкосновение с миром Достоевского, с кругом его идей, художественными открытиями. Пусть он не вникнет в глубину его произведений (это и не все взрослые могут сделать), но Достоевский сработает как прививка. Потому что вопросы, которые поднимает Достоевский – о жизни и смерти, о добре и зле – все они, как правило, всегда волнуют молодых людей, вступающих во взрослую жизнь.

ПОЧЕМУ Набоков терпеть не мог Достоевского, а Ахматова -- Толстого

Вы знаете, что практически вся читательская аудитория делится на тех, кто любит Толстого и тех, кто любит Достоевского? Но есть, правда, и те, кто не любит ни того, ни другого. Что совершенно естественно. Каждый имеет право на свои предпочтения. Ахматова, например, любила Достоевского, а Толстого называла мусорным стариком. Это ее право. Писатель – это не рубль. Вопрос любви к писателю – это вопрос ментальности.

Почему Набоков терпеть не мог Достоевского? Хотя очень много от него взял как писатель. Потому что Достоевский вызывает чувства. К нему неравнодушны. И это хорошо. Кроме того, Достоевский первый разоблачитель русского либерализма. Он первым заподозрил русский либерализм в корпоративных интересах, в отрицании народной правды и отторжении интересов народа. В “Дневнике писателя” он очень много об этом говорил.

ПОЧЕМУ Достоевского любят на Западе

Почему? Потому что им кажется, что через Достоевского они понимают Россию и тайну русской души. Причем Достоевский любим не только на Западе. В Японии он очень популярен. Знаю, что один профессор в Сорбоне каждую свою лекцию для студентов-юристов заканчивал словами “А еще, господа, читайте Достоевского”. Он считал что чтение “Преступления и наказания” и “Идиота” поможет им потом в профессии. Что интересно - на Западе интерес к Достоевскому всегда возрастал в момент катаклизмов, в частности, после Первой и Второй мировых войн.

О силе чуда в русской истории

Игорь Волгин в своих работах пишет о факторе чуда в российской истории. На встрече с читателями в рижском клубе "Культурная линия" гостя спросили, сможет ли этот фактор сработать снова?

"Да, в России чудо - сильнейший исторический фактор, - cказал профессор. - 1612 год, страны нет, все распалось – и чудом страна возрождается. 1812 год - cнова чудо происходит. В 41-м под Москвой, конечно, чудо, потому что все факторы предвещали поражение.

Но дело в том, что лимит чудес ограничен. В 20-м веке страна столько потеряла и столько пролила крови, и настолько был выбит генофонд…

Хотя хотелось бы верить в чудо. Нужна большая мобилизация сил для того, чтоб оно состоялось. Как говорил Достоевский, будет нравственное спокойствие, то и финансы умножатся, и экономика воспрянет. Нравственные моменты в жизни нации важны.

И он прав. Если будет порыв общий, то что-то изменится. Хотелось бы в это верить, все-таки чудо работает в тысячелетней русской истории."

На рижской встрече с читателями Игорь Волгин подарил свою книгу о Достоевском учителю русского языка Владиславу Рафальскому, активисту движения в защиту русских школ в Латвии.