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Над Сигулдой сгущаются тучи, погода меняется очень стремительно. Об этом в редакцию Mixnews написала очевидец Илона. Она также прислала фотографии неба и видеозапись, которая показывает, как меняется погода в регионе.

«Погода из окрестностей Сигулды. Меняется каждые 30 минут. То солнце и жара, то вот такой "ужас" а теперь опять солнце проглядывает», - написала она.

В Риге сегодня также были тучи, но к настоящему моменту небо рассеивается.

Тем временем на Москву и Подмосковье 30 июня обрушились сильный дождь с грозой и градом. По данным Гидрометцентра России, такого ливня 30 июня в столице не было с 1923 года - за день выпадет почти треть месячной нормы осадков.

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