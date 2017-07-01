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Хозяева оставили щенка на привязи на собачьей площадке на улице Иерикю в Риге, где он просидел под дождем около часа. Об этом сообщила рижанка Анна в соцсети Facebook. Как следует из поста, девушка отвезла собаку в ветклинику на Гертрудес, откуда его, после медосмотра и необходимого ухода, доставили в приют для животных Улубеле.

"Сидел привязанный на собачьей площадке под дождём около часа !!!! Везу на Гертрудес в клинику !!! Совсем мелкий месяца 3 ! щенок на Гертрудес в клинике, чипа нет , у щенка очень сильно вздутый живот , будут лечить его , а потом в приют в Улубеле ((( Малыш ооочень хороший,игривый, хвостиком ходит , кто ищет себе верного друга возьмите себе , будет не большого роста", - написала девушка.

Пользователи соцсети стали активно делиться этой информацией, а также обсуждать саму ситуацию. Некоторые хвалили Анну за то, что не прошла мимо, а кто-то не мог сдержать негативных эмоций в адрес "нерадивых хозяев песика.

"Как же бесят эти животные-человеки. Ни один зверь не способен на предательство, они благороднее и честнее нас . Малыш, любящие руки тебе и доброе сердце. Чем больше узнаю людей, тем сильнее ценю животных...", - пишут пользователи.

К этой ситуации подключились защитники животных, которые опубликовали информацию в группе Animals helper.