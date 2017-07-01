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Авторы компьютерного вируса-вымогателя, получившего название Petya или NotPetya, который атаковал IT-системы во многих странах мира, ничего на этом не заработали. Об этом в эфире радио Baltkom заявил замруководителя организации по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv Варис Тейванс.

По его словам, очевидно, что целью киберпреступников были не денежные средства.

«Как правило, от тысячи до нескольких десятков тысяч. Если там есть уязвимость, о которой никто не знает, то есть только какая-то закрытая часть людей, то это может стоить несколько сотен тысяч евро. Только один вирус или одна его часть. Очень редко бывает, что над вирусом работает один энтузиаст, как одиночка. В данном случае, думаю, что им ничего не удалось заработать. Их заработок, согласно доступной информации, составил около 20 тысяч. Для таких компаний это ничто. Намного больше они потратили, чтобы этот продукт сделать. Это и наводит на мысль, что мотив не был денежный. Больше всего пострадала Украина, похоже, что злоумышленники хотели нанести ущерб именно Украине», - сказал Тейванс.

Глобальная атака вируса-вымогателя Petya или NotPetya со вторника поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Вирус затронул также несколько предприятий в странах Балтии.