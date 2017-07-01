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Сегодня, 1 июля в концертом зале Dzintari прошел один из двух концертов российского пианиста Дениса Мацуева. Концерты проходят в рамках "Балтийских музыкальных сезонов".

Выступление артиста вызвало интерес не только среди латвийцев, но и среди российских знаменитостей, которые проводят время в городе-курорте.

Несмотря на дождливую погоду, в концертном зале Dzintari не было ни одного свободного места, а среди гостей были замечены актер Леонид Ярмольник, композитор и певец Игорь Николаев и певица Алла Пугачева.

Второй концерт Мацуева состоится завтра, 2 июля.

Во время первого концерта в сопровождении симфонического оркестра под управлением главного дирижера Государственного симфонического оркестра республики Татарстан Александра Сладковского прозвучал 1-й концерт П.И. Чайковского для фортепиано с оркестром и "Рапсодия в стиле блюз" Джорджа Гершвина.

Второго июля Мацуев презентует свою новую программу "Джаз в кругу друзей". Его партнерами по сцене станут лауреаты телевизионного конкурса юных талантов "Синяя птица" Андрей Иванов (контрабас) и Александр Зингер (ударные).