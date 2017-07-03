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В поисках в поисках пропавшего 1 июля Вани Берладина участвует около 850 добровольцев - это не только жители Лиепаи и окрестностей, но и жители других городов, в том числе Елгавы и Риги. Об этом порталу Mixnews рассказал Максим Иванов, который приехал на поиски ребенка - из Елгавы.

Для Максима это уже второе поисковое мероприятие - летом прошлого года он участвовал в поисках двухлетнего мальчика Рудольфа в Саулкрастах.

"Помимо Госполиции, полиции Лиепаи, армии и Земессардзе, в поисках участвуют еще около 800 человек. Поиски ведутся достаточно хаотично и не хватает координации. В поисках Рудольфа в прошлом году было больше координации. Единственное средство коммуникации, используемое добровольцами - это мобильное приложение Zello, посредством которого ведется обмен информацией. По рации люди узнают, какие уже проверены подъезды, чердаки, парки, закоулки. Также, учитывая темное время суток, люди вооружены фонариками, кто-то подсвечивает мобильными телефонами", - рассказал Максим.

Молодой человек рассказал Mixnews, что добровольцам удалось пообщаться с братом пропавшего Вани и с его бабушкой. Со слов родных, маленький Ваня очень общительный мальчик, любит уйти погулять. При этом, по словам добровольца, бабушка была довольно спокойной в общении.

По словам Максима, изначально прозвучавшая информация о том, что мальчика видел водитель автобуса, не нашла подтверждения.

Прямая трансляция переговоров добровольцев в Лиепае по рации Zello

Напомним, поиски координирует Государственная полиция в сотрудничестве с Лиепайской полицией, Национальными вооруженными силами и Земессардзе.

Госполиция, тем временем, объявила новое место сбора для добровольцев, которые могут приехать и помочь.

"Важно. Всем, кто ведет поиски! Изменилось место сбора - теперь собираемся напротив концертного зала "Большой янтарь". Оттуда начнется дальнейшая координация поисков", - сказано в аккаунте полиции в Twitter.

Svarīgi visiem meklēšanā iesaistītajiem! Mainīta tikšanās vieta no Pāvilostas ielas1 uz stāvlaukumu pretī Lielajam dzintaram aiz Fonteina! https://t.co/78giimMiJM — Valsts policija (@Valsts_policija) July 2, 2017

Как ранее написала в своем профиле в Facebook специальный корреспондент Криминал-информа Светлана Зимина–Гинтер, людей довольно много, пишут в полиции, но если у вас есть такая возможность подключиться, было бы хорошо. Сейчас задача проверить окрестности дома, подъезды домов, погребам, сарайчикам, подвалам - местам, где можно спрятаться и переночевать".

Она также обратилась к лиепайчанам с просьбой.

"Если можете, подключайтесь к поискам! Мальчик до сих пор не найден!” На вопрос, в чем нуждаются добровольные помощники - может быть, нужна вода, фонарики или что-то еще, представители полиции ответить затрудняются. Говорят, то добровольные помощники сейчас общаются между собой по рации Zello, именно там происходят их коммуникация, поэтому лучше спросить у них напрямую, нуждаются ли они в чем-то. Все силы полиции задействованы в поисках, поэтому нет времени даже задуматься о таких вещах", - пишет Зимина-Гинтер.

Как сообщал портал Mixnews, в воскресенье, в 15.00 Государственная полиция получила заявление о том, что вчера, 1 июля, в 08:30, с места своего проживания в Лиепае, на улице Павилостас, ушел и не вернулся пятилетний Иван Берладин.

Местонахождение мальчика неизвестно, в настоящее время проводится его поиск, и необходима также добровольная помощь.

фото Max Ivanovs