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Министр здравоохранения должна быть на стороне медиков, она должна ходатайствовать за семейных врачей, а не поддерживать такую реформу, которая усложняет им существование. Об этом в эфире радио Baltkom заявил член правления Латвийской ассоциации семейных врачей Паулс Принцис, говоря о выполнении правительством требований врачей.

"Дело не только в деньгах. Одно из наших требований вовсе не затрагивает финансовую сторону. Например, мы хотим отозвать реформу первичной опеки, которая исходит именно от нашего министра здравоохранения. Если все будет так, как запланировано, то нас откинет на 15 лет назад, в те времена, когда пациент был приписан не к врачу, а к поликлиннике", - сказал Принцис.

Он отметил, что при такой системе пациент "теряется" и остается без своего семейного врача.

"Если говорить о сельских семейных врачах, то реформа предусматривает, чтобы они часть своей прибыли отдавали самоуправлениям. В их практику постоянно будет кто-то вмешиваться", - рассказывает Принцис.

По его словам, рекомендации министра здравоохранения являются неисполнимыми.

"Если три врача решат создать общую практику, то, по мнению Анды Чакши, им лучше нанять на работу одну медсестру вместо трех. Но это провальная модель! Министр забывает, что медсестра это не только секретарь-регистратор, это еще и медик, который может помочь врачам, дать пациентам совет и оказать помощь", - добавил Принцис.

В свою очередь, он предположил, что в финансовых вопросах министр не играет главную роль и мало что решает, но тем не менее, она должна ходатайствовать за медиков и быть всегда на их стороне.

"Если смотреть на цифры, то мы требуем на здравоохранение около 7 миллионов евро. Если представим, что бюджет страны составляет около 700 миллионов евро, то разве 7 миллионов много? Это маленькая сумма. Из всех врачей - семейные являются самыми бедными. Мы отстаем по окладу на 120 евро", - рассказывает Принцис.

Как уже писал портал Mixnews, сегодня, 3 июня в полдень начинается бессрочная забастовка семейных врачей, в которой принимает участие примерно 600 врачей. Кроме того, уже с 1 июля бастуют 800 медработников, которые отказались работать "нормальное продленное рабочее время".