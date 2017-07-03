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Пропавшего 1 июля Ваню Берладина, продолжают искать по всей Лиепае, но пока безрезультатно. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал доброволец, принимавший участие в поисках ребенка, Максим Иванов.

"Я отправился на поиски мальчика сразу же, как увидел новость о том, что требуется помощь добровольцев. В Лиепаю с другом мы приехали около восьми часов вечера и уехали оттуда около пяти часов утра. К сожалению, ребенка найти не удалось. Информации о том, где именно искать никакой не было. И добровольцы, и полиция, и армия искали Ваню по всему городу. Обошли все подъезды, дачи, дворы", - рассказал Максим.

По его словам, на месте сбора всех прибывавших координатор распределял по квадратам, чтобы эффективно охватить всю площадь города.

"Между собой мы координировались с помощью приложения Zello, которое служило нам вместо рации. Можно было узнать, кто и в каких местах уже проверял, чтобы не повторяться. Когда около пяти утра мы покинули город, то поиски еще продолжались", - отметил доброволец.

Он также добавил, что версий о том, где может быть мальчик и что с ним случилось, у полиции никаких нет.

"Насколько я знаю, предположений о том, где может быть мальчик у полиции нет. Ушел из дома ребенок сам. Возможно, у кого-нибудь прячется. Была версия, что он уехал на автобусе. Мама посмотрела видеозапись с камер наблюдения, оказалось, что это другой ребенок", - добавил Максим.

Напомним, что 1 июля, в 08:30, с места своего проживания в Лиепае, на улице Павилостас, ушел и не вернулся пятилетний Иван Берладин.

Местонахождение мальчика по-прежнему неизвестно. С наступлением темноты поиски не прекратились. Госполиция призывает обратить внимание местных жителей на места, где ребенок может переночевать - подъезды, лестничные площадки домов, подвалы, погреба, чердаки.

Поиски мальчика проводит Госполиция, полиция Лиепаи, земессарги и национальные вооруженные силы. Кроме того, на зов о помощи откликнулось большое количество добровольцев - более 600 добровольцев из разных населенных пунктов.

Фото: sergeydolya.livejournal.com