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Германия, благодаря своей миграционной политикой, приютившая на своей территории миллионы мигрантов-выходцев из мусульманских стран, и одновременно легализовавшая однополые браки, занимается саморазрушением. Об этом пишут пользователи соцсети Twitter.

"Германия открыла шлюзы для мусульман и в то же самое время объявила о легализации однополых браков. Это, конечно, очень хорошо закончится", - иронизирует пользователь под ником cosmix.

"Люди сами, своими руками, добровольно, разрушили свой общий дом, свое государство. Всю работу предыдущего поколения, жертв, мечты - все уже далеко", - пишет Янис Рожкалнс.

В свою очередь еще одна пользовательница соцсети Дайна Байдекалне согласилась с такими высказываниями, указав, что это то же самое, что употреблять вместе "димедрол с пургеном".

Cilvēki paši, savām rokām, brīvprātīgi, sagrauj savas kopējās mājas, savu valsti. Viss iepriekšējo paaudžu darbs, upuri, sapņi - mēslainē. https://t.co/MhcXsOhqiO — Jānis Rožkalns (@Janis_Rozkalns) 2 июля 2017 г.

Vācija atver slūžas musulmaņiem un tai pat laikā pasludina homoprecības. Tas noteikti ļoti labi beigsies. .) — cosmix (@cosmix) 1 июля 2017 г.

tas ir kā dimedrols ar purgenu kopā lietots:) — Daina Baidekalne (@Dainabkalne) 3 июля 2017 г.

В 2016 году в Германии зафиксировали рекордное количество мигрантов - более десяти миллионов человек. Об этом сообщает сайт Deutsche Welle со ссылкой на данные статистического ведомства. Показатели 2016 года на 1,9 миллионов человек или на 23% больше показателей 2014 года.

В ведомстве отметили, что такое количество мигрантов является рекордным за всю историю Германии. Значительную мигрантов составляют выходцы из стран, не являющихся участницами Европейского Союза. Их число составляет почти шесть миллионов человек.

Всего на территории ФРГ мигрантов из Сирии - 520 тысяч человек, из Ирака - 138 тысяч человек, а из Афганистана - 178 тысяч. Такое количество мигрантов прибыло в Германию в начале 2015 года. Всего на территории Германии проживает около 83 миллионов человек.

В свою очередь несколько дней назад, Бундестаг в Германии принял закон об однополых браках — документ одобрили 393 депутата, против проголосовали 226, четверо воздержались. Теперь закон необходимо утвердить в бундесрате.

Закон дает людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией право регистрировать отношения и усыновлять детей. Примечательно, что канцлер Германии Ангела Меркель проголосовала против принятия данного законопроекта, передает Bild.

"Что касается вопроса брака, то мое убеждение, что в шестой статье Основного закона говорится о браке между мужчиной и женщиной. И эта убежденность привела к тому, я считаю, что мы должны принимать этот вопрос как решение по совести", — сказала Меркель.

Впервые однополые браки легализовали в Нидерландах в 2001 году, на сегодня они регистрируются в 20 государствах, включая США. Легализация позволяет таким парам совместно владеть и наследовать имущество, платить алименты, воспитывать общих детей.