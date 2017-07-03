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За два года президентства Раймонд Вейонис вернул Сейму Латвии на повторное рассмотрение девять законопроектов. По мнению многих экспертов это свидетельствует о некачественной работе парламента.

Депутат Сейма Инт Далдерис («Единство») в интервью радио Baltkom согласился с этим утверждением.

«Не всегда все законы действительно принимаются в лучшем варианте. Бывают большие дискуссии, по результатам которых на одном пленарном заседании могут быть приняты две предложенных поправки, которые противоречат друг другу – просто так распределяются голоса», - признается депутат.

Далдерис считает, что возврат законопроектов парламенту – это естественный процесс – хорошо, что президент и юристы изучают законы перед провозглашением. При этом представитель правящей коалиции отметил, что проблемы с законотворчеством бывают не только у депутатов.

«Из правительства иногда в Сейм приходят законопроекты, которые во многом оставляют желать лучшего», - поделился Далдерис. Как писал портал Mixnews, президент Раймонд Вейонис на днях передал на повторное рассмотрение в Сейм два спорных законопроекта – изменения в законе об устройстве государственного управления, которые предусматривают обнародование оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, и поправки к закону о рынке финансовых инструментов, касающиеся прав миноритарных акционеров.