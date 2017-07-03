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Сегодня, 3 июля, во время утреннего часа пик на автобане в Баварии рейсовый автобус, направлявшийся с севера Германии в сторону Нюрнберга, столкнулся с грузовиком, после чего загорелся и полностью выгорел.

"На данный момент известно, что 37 человек пострадали, а 17 пропали без вести. Поиски ведутся с помощью спасательных вертолетов. Автобан номер 9 все еще полностью заблокирован", - рассказал в интервью радио Baltkom заместитель министра культуры Баварии Тони Шмидт.

Также он добавил, что в происшествии есть погибшие, но их точное количество полиция пока не называет. Более подробная информация будет доступна по окончанию поисковой операции.

Напомним, как писал Mixnews, автобус, направлявшийся с севера Германии в сторону Нюрнберга, наехал на медленно двигавшуюся фуру. В автобусе находилось 48 пассажиров.