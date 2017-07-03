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Сегодня в Юрмале откроется летний сезон музыкального фестиваля Artissimo. Специальным гостем фестиваля станет выдающийся российский скрипач Вадим Репин. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала пианистка и глава Фонда Германа Брауна Инна Давыдова.

«3-го июля, в 7 часов вечера мы ждем всех любителей музыки и всех любопытствующих на открытии пятого международного фестиваля Artissimo. Впервые в концертном зале Dzintari и впервые в концертах Фонда Германа Брауна выступит легендарный и при это молодой скрипач Вадим Репин. В одном из интервью до этого я сказала, что, насколько я помню, он в Риге был только подростком, в 1982 году. После эфира одна слушательница написала мне, что у нее есть программки его выступлений, и он был в Риге в 1982 году, а потом в 1992-м. Этот второй концерт выпал у меня из памяти, но, в любом случае, в первый свой приезд он был совсем ребенком. Второй - тоже практически тинейджером. Взрослым он в Латвию еще не приезжал. И я просто счастлива, что он откроет наш фестиваль", - сказала Давыдова.

Добавим, среди гостей пятого музыкального фестиваля также оперная дива Ирина Долженко, японский ансамбль барабанщиков Taiko Drummers, московские звезды оперетты, фортепианный квартет Janoska Ensemble и короли блюза из США The Original Blues Brothers.