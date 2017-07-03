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Жители Лиепаи, а также приехавшие добровольцы активно ведут поиски пропавшего без вести пятилетнего Ивана Берладина. Об этом радио Baltkom рассказал один из добровольцев, участвующих в поисках, Евгений.

"Как только появилась первая информация - я вместе с семьей присоединился к основной группе добровольцев. Пока, как вы знаете, результатов нет. Есть несколько версий того, где мальчик может быть и сейчас прочесываются все возможные места. Сегодня на 19 часов намечен очередной сбор добровольцев, будем прочесывать лесополосу, огороды, а также подвалы и чердаки в районе, где он проживает. Владельцы моторных лодок прочесывают озеро, морское побережье, городской канал, то есть , все водоемы, даже колодцы.", - рассказал Евгений.

На вопрос о том, как долго он намерен принимать участие в поисках, Евгений ответил - пока не найдем.

Он также отметил, что в поисках принимает участие большое количество людей и они действуют очень слаженно.

"Люди активно в этом участвуют, расклеивают плакаты по всему городу с призывом помочь. Я всю жизнь прожил в этом городе и должен сказать, что это просто уникальный случай единения лиепайчан. Весь город кипит, машины ездят с включенными аварийками - это такой знак, что люди участвуют в поисках. Все друг друга подвозят, никакого языкового барьера", - сказал доброволец.

Он также рассказал, что в первую очередь необходимо взять с собой людям, желающим присоединиться к поискам.

"Удобная обувь, желательно непромокаемая, фонарики, хорошо зарядить мобильный телефон, потеплее одеться. Что-то мне подсказывает, что мальчик просто боится возвращаться домой. Надо его найти, пригреть и все будет хорошо", - сказал Евгений.

Напомним, в Лиепае второй день продолжаются поиски пропавшего пятилетнего Ивана Берладина, который в субботу вышел из своего дома и пропал. Пока ребенка найти не удалось. Сегодня на 19 часов намечен сбор добровольцев по адресу Лиепая, улица Виршу 9/11.

Там находится полицейский микроавтобус, откуда ведется дальнейшая координация работ. Полиция также обратилась к призывом к охранникам и работающим на закрытых территориях и объектах проверить свои объекты. Население просят обратить особое внимание на игровые площадки и другие местам, где мог бы находиться ребенок.

Заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила вчера около трех часов дня. Мальчик в субботу около 8.30 вышел из своего дома на ул. Павилостас и пропал.

Рост Ивана составляет 120 см, телосложение среднее, волосы короткие, светлые, глаза голубые. На мальчике была красная майка с изображением героя мультфильма "Молния Маквин", синяя трикотажная куртка на молнии и синие спортивные штаны. На ногах сандалии бежевого цвета. Мальчик разговаривает по-русски.

В понедельник, 3 июля, в распоряжении полиции появилась информация о том, что, возможно, у мальчика под глазом синяк.