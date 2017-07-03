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Мама пропавшего в Лиепае пятилетнего Ивана Берладина время от времени злоупотребляла алкоголем и уход ребенка из дома может быть связан с отношениями в семье. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала родственница мальчика Елена.

По ее словам, Иван и раньше уходил из дома.

"Я троюродная сестра его отца, то есть троюродная тетя. Насколько я знаю, Ваня уходит из дома не первый раз. До этого уже были случаи, что он уходил из дома, но он возвращался. Я сегодня ездила к ним, хотела поговорить с бабушкой, но никого не было дома. Мы с друзьями пытаемся искать его. Мне кажется, что если он уже уходил, то, возможно, у него где-то есть маленький штабик. В каком-нибудь подвале, заброшенном здании. Может быть, он там, отдыхает от мамы, братьев, сестер. Он не один ребенок в семье", - сказала Елена.

Она считает, что мальчик может бояться того, что дома его обидят.

"Я знаю, что его мама - любитель выпить. Это мои догадки, я не могу сказать точно, но, может быть, она его обижала, и мальчик боится прийти домой, потому что думает, что его опять обидят. Я так думаю", - сказала Елена.

Напомним, в Лиепае второй день продолжаются поиски пропавшего пятилетнего Ивана Берладина, который в субботу вышел из своего дома и пропал. Пока ребенка найти не удалось. Сегодня на 19 часов намечен сбор добровольцев по адресу Лиепая, улица Виршу 9/11.

Там находится полицейский микроавтобус, откуда ведется дальнейшая координация работ. Полиция также обратилась к призывом к охранникам и работающим на закрытых территориях и объектах проверить свои объекты. Население просят обратить особое внимание на игровые площадки и другие местам, где мог бы находиться ребенок.

Заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила вчера около трех часов дня. Мальчик в субботу около 8:30 вышел из своего дома на ул. Павилостас и пропал.

Рост Ивана составляет 120 см, телосложение среднее, волосы короткие, светлые, глаза голубые. На мальчике была красная майка с изображением героя мультфильма "Молния Маквин", синяя трикотажная куртка на молнии и синие спортивные штаны. На ногах сандалии бежевого цвета. Мальчик разговаривает по-русски.

В понедельник, 3 июля, в распоряжении полиции появилась информация о том, что, возможно, у мальчика под глазом синяк.