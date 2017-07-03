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Организация Bezvests.lv подключается к поискам пропавшего в Лиепае пятилетнего Ивана Берладина. Об этом радио Baltkom сообщил руководитель организации Александр Фоминский.

"Поиском руководит полиция, мы как добровольцы помогаем. На сбор уже собралось очень много людей, порядка 250. Люди не прекращают поиски, теперь и мы попробуем подключиться и найти ребенка. Мы взяли с собой лодки и моторы, будем проверять также на воде", - сказал Александр.

По его словам, Госполиция обратилась в Bezvests.lv с призывом о сотрудничестве утром 3-го июля.

"К нам обратились из Госполиции только сегодня с утра. На сегодняшний день дружба у нас получается только с отделом по особо тяжким преступлениям. Даже в этот раз они позвонили нам только спустя сутки", - сказал Александр.

Всех желающих присоединиться к поискам он призвал одеваться в теплую, непромокаемую, удобную для леса одежду, а также следить за обновлениями Bezvests.lv на их сайте и на Facebook.

Представители Bezvests публикуют в Facebook видео поисковых работ.

Напомним, в Лиепае второй день продолжаются поиски пропавшего пятилетнего Ивана Берладина, который в субботу вышел из своего дома и пропал. Пока ребенка найти не удалось. Сегодня на 19 часов намечен сбор добровольцев по адресу Лиепая, улица Виршу 9/11.

Там находится полицейский микроавтобус, откуда ведется дальнейшая координация работ. Полиция также обратилась к призывом к охранникам и работающим на закрытых территориях и объектах проверить свои объекты. Население просят обратить особое внимание на игровые площадки и другие местам, где мог бы находиться ребенок.

Заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила вчера около трех часов дня. Мальчик в субботу около 8:30 вышел из своего дома на ул. Павилостас и пропал.

Рост Ивана составляет 120 см, телосложение среднее, волосы короткие, светлые, глаза голубые. На мальчике была красная майка с изображением героя мультфильма "Молния Маквин", синяя трикотажная куртка на молнии и синие спортивные штаны. На ногах сандалии бежевого цвета. Мальчик разговаривает по-русски.

В понедельник, 3 июля, в распоряжении полиции появилась информация о том, что, возможно, у мальчика под глазом синяк.