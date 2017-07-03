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Госполиция призывает население Латвии черпать информацию о поисках 5-летнего Ивана Берладина, пропавшего в субботу, 1 июля, с официальных аккаунтов правоохранительных органов.

"Так как зафиксированы случаи, когда анонимно сообщается неправдивая о том, что мальчик нашелся, просьба следить за новейшей информацией на официальной странице Госполиции в Facebook и Twitter!", - сказано в сообщении Госполиции.

Esam uztaisījuši attēlu ko varat lejupielādēt un izplatīt tālāk, kā arī izmantot paši sev, lai atpazītu zēnu.

Plašāk https://t.co/iqG3uK36Kg pic.twitter.com/ZN9pGQq95b — Valsts policija (@Valsts_policija) 3 июля 2017 г.

Также полиция призывает добровольцев приезжать на поиски мальчика.

Vēl joprojām aicinām iesaistīt papildus spēkus puisēna meklēšanas darbos. — Valsts policija (@Valsts_policija) 3 июля 2017 г.

Напомним, в Лиепае второй день продолжаются поиски пропавшего пятилетнего Ивана Берладина, который в субботу вышел из своего дома и пропал. Пока ребенка найти не удалось. Сегодня на 19 часов намечен сбор добровольцев по адресу Лиепая, улица Виршу 9/11.

Там находится полицейский микроавтобус, откуда ведется дальнейшая координация работ. Полиция также обратилась к призывом к охранникам и работающим на закрытых территориях и объектах проверить свои объекты. Население просят обратить особое внимание на игровые площадки и другие местам, где мог бы находиться ребенок.

Заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила вчера около трех часов дня. Мальчик в субботу около 8:30 вышел из своего дома на ул. Павилостас и пропал.

Рост Ивана составляет 120 см, телосложение среднее, волосы короткие, светлые, глаза голубые. На мальчике была красная майка с изображением героя мультфильма "Молния Маквин", синяя трикотажная куртка на молнии и синие спортивные штаны. На ногах сандалии бежевого цвета. Мальчик разговаривает по-русски.

В понедельник, 3 июля, в распоряжении полиции появилась информация о том, что, возможно, у мальчика под глазом синяк.