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Многочасовые беспрерывные поиски 5-летнего Ивана Берладина, который пропал 1 июля, не увенчались успехом. Поисковые работы продолжаются, пишет в своем аккаунте в Facebook и в Twitter Госполиция.

"Поиски мальчика активно продолжаются. Проверяется любая предоставленная информация. ПРИЗЫВАЕМ КАЖДОГО ЛИЕПАЙЧАНИНА ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ ОКРЕСТНОСТИ СВОЕГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА. Возможно мальчик прячется именно в вашем дворе, сарае, лестничной площадке или в погребе! Опросите своих соседей.

Zēna meklēšana aktīvi turpinās!AICINĀM KATRU CILVĒKU, KATRU LIEPĀJAS IEDZĪVOTĀJU RŪPĪGI PĀRBAUDĪT TIEŠI SAVAS DZĪVESVIETAS APKĀRTNI. — Valsts policija (@Valsts_policija) July 3, 2017

Zēnu aizvien meklējam! Ivana meklēšanā iesaistījušies jau vairāk nekā 2000 cilvēku. — Valsts policija (@Valsts_policija) July 3, 2017

По данным полиции, в поисках Ивана задействовано более 2000 человек. Так как близится ночь, правоохранительные органы призывают обследовать места, где бы ребенок мог переночевать - чердаки, лестничные площадки, погреба и другие места.

Госполиция призывает население Латвии черпать информацию о поисках 5-летнего Ивана Берладина, пропавшего в субботу, 1 июля, с официальных аккаунтов правоохранительных органов.

"Так как зафиксированы случаи, когда анонимно сообщается недостоверная информация о том, что мальчик нашелся, просьба следить за новейшей информацией на официальной странице Госполиции в Facebook и Twitter! Также призываем добровольцев участвовать в поисках мальчика. Дополнительные силы нужны!", - сказано в сообщении Госполиции.

Добровольцам советуют оценить свои возможности, одеться по погоде, взяв с собой горячий чай, воду и обязательно фонарики.

В свою очередь людей, которые сами не могут участвовать в поисках Госполиция призывает иным способом поддержать добровольцев, например, принести бутерброды, воду и чай.

Также лиепайчан призывают созвониться со своими родными, знакомыми, близкими, которые не пользуются интернетом и предупредить их о том, что пропал 5-летний ребенок.

Esam uztaisījuši attēlu ko varat lejupielādēt un izplatīt tālāk, kā arī izmantot paši sev, lai atpazītu zēnu.

Plašāk https://t.co/iqG3uK36Kg pic.twitter.com/ZN9pGQq95b — Valsts policija (@Valsts_policija) 3 июля 2017 г.

Vēl joprojām aicinām iesaistīt papildus spēkus puisēna meklēšanas darbos. — Valsts policija (@Valsts_policija) 3 июля 2017 г.

Напомним, в Лиепае второй день продолжаются поиски пропавшего пятилетнего Ивана Берладина, который в субботу вышел из своего дома и пропал. Пока ребенка найти не удалось. Сегодня на 19 часов намечен сбор добровольцев по адресу Лиепая, улица Виршу 9/11.

Там находится полицейский микроавтобус, откуда ведется дальнейшая координация работ. Полиция также обратилась к призывом к охранникам и работающим на закрытых территориях и объектах проверить свои объекты. Население просят обратить особое внимание на игровые площадки и другие местам, где мог бы находиться ребенок.

Заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила вчера около трех часов дня. Мальчик в субботу около 8:30 вышел из своего дома на ул. Павилостас и пропал.

Рост Ивана составляет 120 см, телосложение среднее, волосы короткие, светлые, глаза голубые. На мальчике была красная майка с изображением героя мультфильма "Молния Маквин", синяя трикотажная куртка на молнии и синие спортивные штаны. На ногах сандалии бежевого цвета. Мальчик разговаривает по-русски.

В понедельник, 3 июля, в распоряжении полиции появилась информация о том, что, возможно, у мальчика под глазом синяк.

Meklēšana turpinās - Ivans vēl nav atradies.

Puika ir patstāvīgs, labi pārzina un izmanto sab.transportu; zēnam zem acs ir zilums. https://t.co/HeaCO435kg — Valsts policija (@Valsts_policija) 3 июля 2017 г.

Всех, у кого есть какая-либо информация об Иване, просят звонить по телефону 110.