Госполиция: Ваня не найден - по-прежнему нужны добровольцы! (ДОПОЛНЕНО в 23:40) (34)

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Эксклюзив | 3 июля 2017 года, 20:15

Многочасовые беспрерывные поиски 5-летнего Ивана Берладина, который пропал 1 июля, не увенчались успехом. Поисковые работы продолжаются, пишет в своем аккаунте в Facebook и в Twitter Госполиция.

"Поиски мальчика активно продолжаются. Проверяется любая предоставленная информация. ПРИЗЫВАЕМ КАЖДОГО ЛИЕПАЙЧАНИНА ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ ОКРЕСТНОСТИ СВОЕГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА. Возможно мальчик прячется именно в вашем дворе, сарае, лестничной площадке или в погребе! Опросите своих соседей.

По данным полиции, в поисках Ивана задействовано более 2000 человек. Так как близится ночь, правоохранительные органы призывают обследовать места, где бы ребенок мог переночевать - чердаки, лестничные площадки, погреба и другие места.

Госполиция призывает население Латвии черпать информацию о поисках 5-летнего Ивана Берладина, пропавшего в субботу, 1 июля, с официальных аккаунтов правоохранительных органов.

"Так как зафиксированы случаи, когда анонимно сообщается недостоверная информация о том, что мальчик нашелся, просьба следить за новейшей информацией на официальной странице Госполиции в Facebook и Twitter! Также призываем добровольцев участвовать в поисках мальчика. Дополнительные силы нужны!", - сказано в сообщении Госполиции.

Добровольцам советуют оценить свои возможности, одеться по погоде, взяв с собой горячий чай, воду и обязательно фонарики.

В свою очередь людей, которые сами не могут участвовать в поисках Госполиция призывает иным способом поддержать добровольцев, например, принести бутерброды, воду и чай.

Также лиепайчан призывают созвониться со своими родными, знакомыми, близкими, которые не пользуются интернетом и предупредить их о том, что пропал 5-летний ребенок.

Напомним, в Лиепае второй день продолжаются поиски пропавшего пятилетнего Ивана Берладина, который в субботу вышел из своего дома и пропал. Пока ребенка найти не удалось. Сегодня на 19 часов намечен сбор добровольцев по адресу Лиепая, улица Виршу 9/11.

Там находится полицейский микроавтобус, откуда ведется дальнейшая координация работ. Полиция также обратилась к призывом к охранникам и работающим на закрытых территориях и объектах проверить свои объекты. Население просят обратить особое внимание на игровые площадки и другие местам, где мог бы находиться ребенок.

Заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила вчера около трех часов дня. Мальчик в субботу около 8:30 вышел из своего дома на ул. Павилостас и пропал.

Рост Ивана составляет 120 см, телосложение среднее, волосы короткие, светлые, глаза голубые. На мальчике была красная майка с изображением героя мультфильма "Молния Маквин", синяя трикотажная куртка на молнии и синие спортивные штаны. На ногах сандалии бежевого цвета. Мальчик разговаривает по-русски.

В понедельник, 3 июля, в распоряжении полиции появилась информация о том, что, возможно, у мальчика под глазом синяк.

Всех, у кого есть какая-либо информация об Иване, просят звонить по телефону 110.

Комментарии 34
12341 час назад

Надо проверять мамашу и сожителя с криминальным прошлым. Он недавно с ней мутит и накануне они выпивали.. может ребенок им мешал

Надо идти в квартиру родителей где жил мальчик,обыскать всю квартиру,желательно с собакой. Если есть транспорт у семьи,то посмотреть и проверить все инструменты на наличие остатков свежей земли на них + обратить внимания на чистоту рук и обуви у родителей.
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Vera Kalniņa2 часа назад
Несчастный ребенок в несчастной стране. Сколько внимания теперь. А до этого бедное, одинокое детское сердечко никого не интересовало... сплошное лицемерие в нашей стране
3
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Reality show.3 часа назад
Очень надеюсь на То, что парень действительно очень смышлённый - составил план, сбежал из дома, может к друзьям или родственникам (а Те Его прячут у Своих людей), может Он у отца Своего (кстати, о Нём информации ноль; знаю то, что мать-пьяница, бабуля-невротик, братья / сёстры, отчим)... На#бал 2000 людей и через время образуют Свою жизнь Где-нибудь за бугром, может в Той же Эстонии или Литве, вообщем, Где таможня не докопается. Или может здесь, в Латвии, только в другом городе. Через месяц-два о Нём забудет народ, сможет даже и в Риге нормально начать жить, главное, чтобы опекуны хорошие попались.
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