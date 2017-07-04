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Многочасовые поиски 5-летнего Ивана Берладина, который пропал в Лиепае 1 июля, сплотил жителей города. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал депутат Лиепайской думы Валерий Агешин.

"Эта ситуация сплотила людей, независимо от национальности, пола, возраста. Тысячи жителей Лиепаи участвуют в поисковых работах. Активно работает полиция, Земессардзе, армия. Подключили вертолет. Думаю, что совместная работа даст результат. О происходящем информирован министр внутренних дел, ему поступает вся оперативная информация", - сказал он.

Добавим, к утру 4 июля мальчик все еще не найден. Об этом сообщает Госполиция на своей странице в социальной сети Facebook.

"К сожалению, это утро не принесло результатов. Ивана всю ночь беспрерывно искали 2 тысячи человек. Сегодня с помощью вертолета планируется обыскать окрестности Тосмарского озера. Место сбора добровольцев остается тем же - Лиепая, улица Виршу 9/11. Возможно, ребенок проголодался, так что усиленное внимание просим обратить на продуктовые магазины и различные торговые места", - сообщает полиция.

Госполиция призывает население Латвии черпать информацию о поисках 5-летнего Ивана Берладина, пропавшего в субботу, 1 июля, с официальных аккаунтов правоохранительных органов.

Напомним, в Лиепае продолжаются поиски пропавшего пятилетнего Ивана Берладина, который в субботу вышел из своего дома и пропал. Пока ребенка найти не удалось. Сбор всех добровольцев происходит по адресу Лиепая, улица Виршу 9/11.

Там находится полицейский микроавтобус, откуда ведется дальнейшая координация работ. Полиция также обратилась к призывом к охранникам и работающим на закрытых территориях и объектах проверить свои объекты. Население просят обратить особое внимание на игровые площадки и другие местам, где мог бы находиться ребенок.

Заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила вчера около трех часов дня. Мальчик в субботу около 8:30 вышел из своего дома на ул. Павилостас и пропал.

Рост Ивана составляет 120 см, телосложение среднее, волосы короткие, светлые, глаза голубые. На мальчике была красная майка с изображением героя мультфильма "Молния Маквин", синяя трикотажная куртка на молнии и синие спортивные штаны. На ногах сандалии бежевого цвета. Мальчик разговаривает по-русски.

В понедельник, 3 июля, в распоряжении полиции появилась информация о том, что, возможно, у мальчика под глазом синяк.

фото: Bezvests.lv