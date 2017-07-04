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Госполиция объявила 5-летнего Ивана Берладина, который пропал в Лиепае 1 июля, в международный розыск. Теперь информация о пропавшем ребенке распространяется в Литве и Эстонии. Об этом радио Baltkom рассказала представитель Курземского отдела Гсполиции Мадара Шершнева.

В интервью радио Baltkom начальник лиепайской полиции Угис Ава заявил, что с самого утра продолжался поиск с помощью вертолета.

"Мы пролетаем над всей Лиепаей используя камеры. К сожалению, пока безрезультатно. Я призываю абсолютно всех посмотреть вокруг своего дома: мальчик мог передвигаться на общественном транспорте, залезть в собачью будку, уснуть в подъезде. Сейчас любой человек может помочь", - рассказал он.

Кроме того, сотрудники полиции не подтвердили ранее прозвучавшую информацию о том, что мальчик был замечен у нескольких закусочных.

"Такую информацию мы не подтверждаем. Просматриваются все записи камер видеонаблюдения", - сообщают они.

Государственная полиция просит жителей Латвии помочь в поисках 5-летнего Ивана и собраться всех, кто участвует в поисках по адресу Лиепая, улица Виршу 9/11, где находится полицейский микроавтобус.

"Отсюда ведется вся координационная работа. Здесь же можно получить всю актуальную информацию. Также просим добровольцев сконцентрироваться на поисках мальчика, а не на семейных обстоятельствах. Сейчас самое главное - найти ребенка", - пишет полиция в соцсетях.

Тем временем организация Bezvests.lv рассказал о ходе поисков.

"Пропавшего ребенка, несмотря на все усилия волонтеров, полиции, армии и земессаргов, к утру вторника, 4 июля, все еще не удалось найти. Совместными усилиями всех служб по нескольку раз прочесаны все дворы и закоулки города Лиепая, подъезды, подвалы и чердаки, центральные кварталы и окраины, болото и ближайший лес, а также вся приморская зона. Никаких зацепок.

Велика вероятность, что мальчик может находиться не только за пределами своего родного города, но и за границей своей страны: он может оказаться в Литве, Эстонии или других странах Евросоюза, - делятся своими соображениями сотрудники Отдела по розыскам и раскрытию убийств Криминального управления Госполиции.

Чем скорее жители соседних стран узнают о 5-летнем мальчике, который при странных обстоятельствах пропал в Латвии, тем быстрее удастся его найти. ПРОСЬБА КО ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ ЛАТВИИ, ЛИТВЫ И ЭСТОНИИ обратить внимание, нет ли поблизости ребенка с похожей по описанию внешностью - во дворе, подъезде, на детской площадке, в транспорте. Водителей, кондукторов, пассажиров просим вспомнить, не встречался ли 5-летний Ваня в синей вязанной кофточке на молнии и синих брюках в ближайшие дни в транспорте. При мальчике могла быть игрушка - красный паровозик, с которой он почти не расставался. - С такими обращением к жителям Латвии и соседних Литвы и Эстонии обратился через волонтеров сотрудник отдела Криминального управления Госполиции по розыскам и раскрытию убийств майор Андрей Черняк", - сообщает организация.

ПРИМЕТЫ ребенка: Волосы светлые, глаза голубые, кожа лица смуглая, рост 120 см. Одет, по уточненным данным, в одежду синего цвета - синие брюки и синюю вязанную кофту на "молнии".

Если увидите мальчика с похожими приметами, просьба не выпускать его из поля зрения и срочно звонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру 22 084 084.