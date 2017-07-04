Эксклюзив |

Второй день Латвии идет забастовка семейных врачей. Она заявлена как бессрочная, и сейчас даже примерно нельзя спрогнозировать, когда она может прекратиться, потому что правительство даже не начинало переговоров с забастовочным комитетом, сообщил в интервью радио Baltkom руководитель Латвийской ассоциации семейных врачей Паулс Принцис.

"Забастовка проходит как планировалось и пока ничего не меняется. Бастует, насколько мне известно, примерно 650 врачей. К сожалению, пока у нас нет никаких сигналов, что правительство планирует предложить что-либо именно нашему забастовочному комитету. Наши требования ясны и мы ждем конкретных предложений и гарантий, официально подтвержденных каким-нибудь документом, чтобы иметь реальную надежду, что нам обещают хоть что-нибудь, и что это будет", - подчеркнул Принцис.

Как писал Mixnews, 3 июля в полдень началась забастовка семейных врачей – врачи не оказывают пациентам оплачиваемые государством услуги. Кроме того, с 1 июля идет акция протеста работников больниц, которые отказались работать сверхурочные. И забастовка, и акция протеста сопровождаются требованиями увеличения заработка медработников.