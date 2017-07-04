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Дональд Трамп, как политик, и как экономист, предлагая Латвии поставки американского сжиженного природного газа, поступает очень правильно. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил председатель правления Вентспилсского порта, мэр Венстпилса Айвар Лембергс.

"Трамп поступает очень правильно. Он настоящий президент! Особенно, с точки зрения бизнес-интересов больших энергетических компаний. У него есть чему поучиться. Латвия даже косвенно согласилась с тем, что все, кто употребляет газ будут платить на 25% больше", - заявил Лембергс.

Он уточнил, что главный вопрос заключается в рентабельности американского сланцевого газа.

"Это перспектива удорожания жизни. С учетом всех издержек - транспортировки, хранения, строительства терминала, газ может прибавить в цене 100 евро на одну доставляемую тонну. Возможно, будем наблюдать удорожание 1000 кубов на 25%", - пояснил Лембергс.

Председатель правления Itera Latvija Юрис Савицкис также похвалил стремление президента США.

"Я, как человек относящийся к этой отрасли, могу только порадоваться такому заявлению Трампа, так как оно поднимет цену наших активов", - заявил Савицкис.

Тем не менее, он отметил, что с газом, поставляемым в течение 25 лет из России, никогда не было никаких проблем.

"Все поставки из России совершались во время. Нарушений никогда не наблюдалось. Если говорить о финансовой выгоде сланцевого газа из США для Латвии, то здесь можно поспорить. Надо все хорошо подсчитать, так как он, скорее всего, будет дороже чем трубопроводный газ", - добавил Савицкис.

Напомним, что президент США Дональд Трамп собрался использовать быстрорастущие запасы американского сжиженного природного газа (СПГ) в качестве "политического инструмента", чтобы снизить зависимость ряда европейских стран, в том числе и Латвии, от России.