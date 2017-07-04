Эксклюзив |

Если Латвия начнет закупать природный газ в США, и он будет дешевле российского, то для потребителей это будет очень хорошо, и значит газовый рынок был открыт не зря. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал депутат Сейма, бывший руководитель Регулятора общественных услуг Ивар Зариньш.

Так он прокомментировал сообщение о том, что президент США Дональд Трамп собрался использовать быстрорастущие запасы американского сжиженного природного газа в качестве политического инструмента, чтобы снизить зависимость ряда европейских стран, в том числе и Латвии, от России. Продвигать свою инициативу Трамп планирует на саммите "Трех морей", который пройдет в Варшаве в четверг, 6 июля.

"Если есть возможность закупать газ подешевле, чем это предлагает нынешний поставщик, то это просто отлично! Но здесь надо смотреть по существу, действительно ли он будет обходиться дешевле, или это просто спекуляции. Рынок все покажет. Возможность для потребителей получать более дешевый газ - это именно то, ради чего мы и открывали рынок. Нет разницы, чей газ закупать, американский для нас будет даже лучше, потому что терминал, через который он будет поступать находится в Клайпеде и оплачивать его содержание и обслуживание будут литовцы. Пусть они его содержат, а мы будем получать более дешевый газ", - заявил Ивар Зариньш.

Напомним, как писал Mixnews, недавно о получении газа и угля из США заговорили также на Украине.

3 апреля вступили в силу нормы Закона об энергетике, которые предусматривали открытие рынка природного газа в Латвии.