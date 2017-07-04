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Комары - самые опасные из кровососущих насекомых: они переносят редкие и серьезные заболевания, рассказала радиостанции Baltkom в рамках круглого стола посвященного вопросу "Кто сосет нашу кровь" доктор биологических наук, профессор и заведующая лаборатории Института полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М.П.Чумакова Галина Карганова.

Также она сказала, что эти членистоногие насекомые влияют на здоровье населения всего мира.

"Комары переносят большое количество вирусных агентов, от которых ежегодно умирают десятки тысяч людей. Эти переносчики вирусов занимают первое место среди опасных для человека кровососущих насекомых. Комары - разносчики лихорадки денге, желтой лихорадки, вируса Чикунгунья и вируса Зика. Все эти болезни передаются посредством укуса комара", - отметила профессор.

Также Карганова рассказала, что заболевания, характерные для южных широт, продвигаются все ближе к нам.

"В начале 2000-х годов вирус лихорадки Западного Нила был завезен на американский континент и быстро захватил все США. Теперь эта зараза движется к нам. Лихорадка Западного Нила продвигается к северу из-за изменения климата. Это заболевание переносится комарами, которые обитают и в наших широтах. В Калужской области России уже были зафиксированы случаи заболевания лихорадкой Западного Нила и, что важно, не завозного типа. Это указывает на медленное, но верное распространение этого заболевания", - заявила эксперт.

В конце разговора доктор наук рассказала об опасности укуса клеща и добавила, что последствия укуса зависят, как от уровня заражения клеща, так и от иммунной системы человека.

"Клещи также являются переносчиками вирусных инфекций. Для нашей полосы опасны такие заболевания, как клещевой энцефалит, а для южной - геморрагическая лихорадка Крым-Конго. Но после укуса инфицированного клеща энцефалитом заболевает не более пяти человек из ста. Почему для одного человека укус зараженного клеща не опасен, а для другого все может кончиться летальным исходом - точно неизвестно. Но, однозначно, имеет значение количество вирусов в самом клеще и длительность его укуса. Чем больше доза вируса, которую впустил клещ в человека, тем тяжелее будет протекать заболевание. Но тяжесть заболевания зависит не только от того, насколько долго клещ находился на человеке, но и от состояния иммунной системы укушенного", - уточнила Карганова.

Напомним, 28 июня на радио Baltkom прошла программа "Круглый стол", посвященная миру существ, которые питаются кровью.