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Латвийское государство не заинтересовано в развитии балетного искусства. Об этом в эфире радио Baltkom заявила латвийская балерина, победительница XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов в Москве Эвелина Годунова.

"Мне кажется, очень нехорошие вещи сейчас происходят в балетном училище. Государство объединяет училище с общеобразовательной школой, теперь это будет не училище как таковое, в котором я училась. Обрезают время учебы в балетных классах, очень многие вещи сейчас не воспринимаются государством. Оно не заинтересовано двигать искусство вперед и растить здесь профессионалов своего дела. Я считаю, что государство наблюдает, но не особенно вовлечено в жизнь балета", - сказала Годунова.

Она напомнила о своем коллеге, рижанине Тимофее Андрияшенко, который несколько лет назад также стал победителем престижного московского конкурса и теперь работает в миланском оперном театре La Scala.

"С Тимофеем я общаюсь, очень дружно. Я помню, как мы поехали на конкурс в Италию, и он решил там остаться. Впоследствии он попал в La Scala и сейчас является там, можно сказать, ведущим солистом. Кажется, что наше государство о нем особо и не вспоминает. Может быть, это потому, что мы русскоговорящие, я не знаю", - сказала Годунова.

19 июня Эвелина Годунова завоевала золото на конкурсе артистов балета и хореографов, прошедшем в Москве. В данный момент артистка работает в труппе Universal Ballet в Южной Корее.