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Как правило, дети убегают из дома на эмоциях, но быстро отходят и возвращаются. Вполне возможно, что пропавший в Лиепае пятилетний Иван ушел или уехал слишком далеко и теперь очень хочет, но не может вернуться, рассказала в эфире программы "Балтком-онлайн" на радио Baltkom детский психолог Наталия Зацепина.

Психолог отметила, что дети, которые убегают из дома после конфликта, обычно быстро успокаиваются и возвращаются.

"После ссоры с мамой или папой ребенок может убежать на улицу и спрятаться где-то. Но довольно быстро эмоции утихают и ребенок возвращается домой. Любовь к родителям всегда сильнее негативных эмоций", - сказала Зацепина.

Также она добавила, что если ребенок живет в постоянном стрессе, то может заранее спланировать побег.

"Если ситуация связана с регулярными конфликтами в семье, то у ребенка случается эффект "последней капли" и он принимает решение уйти, при этом он заранее решает, к кому отправится. Обычно, это тот человек, у которого ребенку было эмоционально хорошо и спокойно. Это может быть соседка по даче или дальние родственники. В таком случае ребенок обязательно берет что-то с собой, например, фонарик, шоколадку или игрушку", - заявила эксперт.

Психолог подчеркнула, что скорее всего Иван ушел уже слишком далеко и не может самостоятельно вернуться.

"Маловероятно, что Ваня прячется так долго. Мальчик ушел или уехал в поисках эмоционального приюта и находится где-то далеко. К сожалению, такие случаи происходят довольно часто. Семье пропавшего надо еще раз вспомнить, с кем в последнее время общался ребенок и где ему было хорошо", - сообщила Наталия Зацепина.

Напомним, заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила 2 июля. За день до этого мальчик ушел из своего дома на ул. Павилостас в Лиепае и пропал.

Всех, у кого есть какая-либо информация об Иване, полиция просит звонить по телефону 110.