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Русский язык с легкостью вбирает в себя иностранные слова, так как этому языку не грозит исчезновение, в отличие от малых языков. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал российский ученый, востоковед, лингвист, создатель Фонда фундаментальных лингвистических исследований Кирилл Бабаев.

"Это особенность государственной политики. Во Франции академия наук, скажем, до последнего времени следила за такими вещами, обсуждая практически каждое слово и занося в словарь то, что будет говориться, преподаваться и использоваться в СМИ. Есть языки, которые очень строго за этим следят. Например, литовский, он практически лишен заимствований. Ирландский тоже. Малые языки, которые стремятся сохраниться в мощном иноязычном окружении. Русскому языку, честно говоря, ничего не угрожает. Даже если в него входят иностранные слова, то они очень быстро ассимилируются и им придается грамматическая форма. Русский язык все съест, выплюнет и победит", - сказал Бабаев.

Добавим, русский язык входит в десятку наиболее распространенных в мире.