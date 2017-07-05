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Жанр народной легенды, сказки стар как сама человеческая цивилизация. У этих произведений нет строго определенного сюжета, только общая канва и какие- то основные яркие герои и моменты. У них даже зачастую нет какой -то морали - это может быть просто так называемая "страшилка". А может быть легенда просто выродится в примету, у которой есть "достоверное" объяснение.

Всевозможные привидения, злые или добрые духи, таинственные сущности природных объектов - все это не просто было плодом досужего воображения, это было, а для многих людей на Земле и есть до сих пор естественным окружением их собственной жизни.

Предполагалось, что с развитием технологической цивилизации, образования и массового просвещения вера людей в сверхъестественные силы исчезнет, и жанр городской легенды и сказки просто займет свое место в истории.

Но всё оказалось совсем по другому. Привидения в городе прочно застолбили свое место не только в сознании горожан самых передовых стран мира, но и прорвались на теле и киноэкраны. Мы как бы и не верим в существование привидений в городе - но ходим смотреть ужастики про них.

Сказочные герои уже не носятся к копьями и луками - чаще всего у них бластеры, электромагнитные пушки, а вместо ковра самолета - антигравитационные платформы.

А средства массовой информации просто наполнены рассказами об удивительных явлениях, выходящих за грани рационального. Впрочем, чему удивляться, если уже появляются общества тех, кто полагает будто Земля по -настоящему плоская...

То есть генерация легенд и сказок не прекращается - она становится только всё более изощренной и подогнанной под реалии сегодняшнего дня. Людям по какой -то таинственной причине нужно придумывать небылицы, и более того - верить в них, либо - интересоваться ими, даже если убежден что всё это - просто чьи то неуемные фантазии.

Так зачем нам нужны эти фантастические истории? Есть ли в них хоть капля здравого смысла? Или наше сомнения в их необходимости - само по себе бессмыслица?

В среду на радио Baltkom c 13 до 15 пройдет круглый стол на тему "Сказки и городские легенды".

Ведущие - Вадим Радионов и Константин Ранкс.

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