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Добровольцы организации Bezvests.lv совместно с волонтерами прочесали вверенный им участок в городе Лиепая и на данном этапе поиски 5-летнего Ивана Берладина на местности закончила, но, как только поступит новое распоряжение Госполиции, вновь продолжит работы, рассказал в эфире радио Baltkom руководитель организации Александр Фоминский.

"Руководство поисками вела и ведет Госполиция, добровольцы Bezvests.lv откликнулись на просьбу полиции, прочесали все окрестности. Под нашим руководством была огромная армия людей-добровольцев, которые откликнулись на зов о помощи. Теперь у нас больше нет никаких зацепок, где еще можно искать мальчика, мы не можем имитировать деятельность и бестолку использовать людей, поэтому мы приняли решение на данном этапе прекратить поиски. Если Госполиция призовет нас, укажет нам район и даст координаты, где вести поиски, мы тут же приедем и продолжим свою работу", - сказал руководитель поисковой организации.

Также Фоминский указал, что за последнее время на аккаунт организации в социальной сети Facebook пишут так много людей, в том числе и тех, кто себя называет экстрасенсами и эзотериками, но Bezvests уже ранее высказывало свое отношение к такого рода деятельности и в свое работе не использует сведения, вводящие людей в заблуждение.

"Пишут, звонят, мы все сообщения читаем, это занимает большое количество времени. За эти дни мы получили сообщения от порядка 250 экстрассенсов, которые указывают где нам искать и как вести работу. Они описывают все живо, в красках. Но если у них есть какие-то знания, то пусть приезжают и найдут мальчика, или не пудрят никому мозги", сказал Фоминский.

Руководитель Bezvests советует все координировать с Госполицией.

"Не надо поддаваться панике. Добровольцы, которые приезжают и помогают должны все действия координировать с полицией, а не заниматься хаосом и анархией", - указал эксперт.

Как сообщалось, Государственная полиция поблагодарила добровольцев за помощь и дальнейшие поиски Ивана Берладина, который пропал в Лиепае 1 июля, будет вести самостоятельно, используя свои методы работы, сказано в сообщении на официальном аккаунте Госполиции в Facebook.

"Cейчас Лиепая и окрестности города прочесаны вдоль и поперек по нескольку раз и, анализируя ситуацию, Госполиция приняла решение изменить тактику розыскных мероприятий и отказаться от помощи добровольцев, которые оказали неоценимую помощь в поисках Ивана Берладина, который пропал в Лиепае 1 июля. До сих пор полиция использовала в работе разные методы, в том числе и скрытые. Активная работа велась с момента получения заявления о пропаже", - сказано в сообщении Госполиции.

Правоохранительные органы поблагодарили всех за оказанную помощь. Далее розыск ребенка будет проводиться при помощи полицейских методов.

Заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила 2 июля. За день до этого мальчик ушел из своего дома на ул. Павилостас в Лиепае и пропал.

Всех, у кого есть какая-либо информация об Иване, полиция просит звонить по телефону 110.

Рост Ивана — 120 см, телосложение среднее, волосы короткие, светлые, глаза голубые. На мальчике была синяя трикотажная куртка на молнии и синие спортивные штаны. На ногах сандалии бежевого цвета. Мальчик говорит по-русски.

В понедельник, 3 июля, в распоряжении полиции появилась информация о том, что, возможно, у мальчика под глазом синяк.