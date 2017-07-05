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Повышение минимальной зарплаты - популярное политическое решение, которое гарантирует увеличение бюджета страны. Тем не менее, даже в этом вопросе политики поступают в ущерб командным действиям, как Лебедь, Рак и Щука. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил председатель правления аналитического центра Certus, бывший министр экономики Вячеслав Домбровский.

"Повысить минимальную зарплату - значит увеличить бюджет страны. Это популярное решение. В Латвии большая проблема - получение зарплат в конвертах. В связи с этим, весьма сложно установить настоящий оклад человека. Легко определить - работает человек вообще или нет. А взимать с минимальной зарплаты гораздо проще, нежели с реальной", - сказал Домбровский.

Он отметил, что если государство будет сильно увлекаться подобными инициативами, то многим латвийцам будет тяжело найти работу.

"Конечно, такие действия - это вишенка на торте любого бюджета. Но сильно увлекаться нельзя. Многим будет тяжело найти работу. Не все частные предприятия способны поднять заработную плату на 50 евро. Если говорить о госсекторе, то я думаю, что здесь не так много людей, кто получает минимальную зарплату", - пояснил Домбровский.

В свою очередь, он подчеркнул, что решение правительства без одобрения Сейма ничего не значит.

"Предложение правительства остается всего лишь предложением. Пока большинство в Сейме его не поддержат, ничего не произойдет. Из-за этого много людей находятся в замешательстве. Они слышат о такой реформе, о таком проекте, а по факту выходит совсем по-другому. Представьте себе ситуацию, в которой человек пришел в магазин, чтобы починить по гарантии сломанный телевизор, но такую услугу ему не оказывают. И в магазине аргументируют это тем, что это коалиционный партер продавал телевизор или, что коалиционный партнер мешает починить вашу технику", - объясняет бывший министр экономики.

Тем не менее, он добавил, что конкуренции в политической среде не наблюдается.

"Конкуренции в политике у нас нет. Есть этнические красные линии. Мы как лебедь, рак и щука - каждый тянет в свою сторону. Правительство может меняться, но коалиция будет всегда одна и та же", - заключил Домбровский.

Напомним, что 4 июля было достигнуто соглашение в 2018 году повысить минимальную зарплату с нынешних 380 до 430 евро, сообщила после заседания правительства министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.