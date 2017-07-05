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Рижская Пороховая башня, много лет увитая диким виноградом по самую крышу, сейчас полностью очищена от зелени и можно разглядеть все ее архитектурные детали. Об этом радио Baltkom сообщили позвонившие в редакцию рижане.

За разъяснениями журналисты обратились к директору Военного музея, который занимает здание Пороховой башни, Айе Флейе.

"Корни дикого винограда уходили глубоко в землю и разрослись уже настолько, что стали угрожать фундаменту башни. К тому же от постоянного контакта с листьями стали заметно портиться металлические таблички, рассказывающие о том, что наш музей - это памятник архитектуры, а создаваемый растением микроклимат вредил фасаду. Поэтому по рекомендации архитекторов мы приняли решение вырубить весь дикий виноград и больше его не выращивать. Мне самой очень нравился вид башни, увитой листьями, особенно осенью, но сохранить памятник архитектуры было важнее", - рассказала директор.

После вырубки винограда стали хорошо видны старинные ядра застрявшие в стене башни. Городская легенда гласит, что они были выпущены рукой самого Петра Первого, который тем самым, во-первых, лично мстил "ненавистному" шведскому городу, который в своё время оказал ему негостеприимный прием, а во-вторых, дал официальный сигнал к началу осады города, и в итоге Рига была взята, а три ядра с одной стороны, равно как и девять ядер с другой, остались в стенах башни до наших дней.

Однако, как пояснила Айя Флейя, это лишь красивая легенда, а ядра были вмурованы в стену во время последней реставрации для придания зданию исторического колорита.

Пороховая башня - единственная сохранившаяся до наших дней башня городского укрепления Риги, в наши дни являющаяся филиалом Военного музея Латвии. Впервые в летописном источнике она упомянута в 1330 году в связи с покорением города войсками Ливонского ордена.