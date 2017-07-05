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Чаще всего сексуальное насилие над детьми совершают близкие ему люди. Об этом в программе "Разворот" на радио Baltkom рассказала психолог центра Dardedze Инесе Садауска. По ее словам, это могут быть не только взрослые, но сверстники.

"Статистика показывает, что 85 процентов совершающих насилие над детьми - это их знакомые. Это могут быть родственники или люди от которых ребенок зависим, которые о ребенке очень даже заботятся, которые для него эмоционально важны и с которыми у ребенка двойные отношения, то есть с одной стороны очень близкие, доверительные и нужные ему, а с другой стороны теми же взрослыми ребенок используется сексуально. Нельзя исключать и насилие, которое происходит между сверстниками в семье. Это могут быть не только взрослые, но и, например, старшие брат или сестра, которые используют младшего. Тогда для семьи последствия, конечно, гораздо более трагичны", - пояснила психолог.

По ее словам, с виду это вполне нормальные люди и семьи, по которым никогда не скажешь, что они могут совершить такое преступление.

" Люди редко говорят об этом в открытую, потому что это стыдно и потому, что взрослый чувствует себя как предатель. Это эмоциональные отношения, которыми ребенок может дорожить, и насильник может грозить самоубийством или говорить, если ты расскажешь кому-то, то ты же понимаешь, что я попаду в тюрьму, ты же меня любишь, я забочусь о тебе. И ребенок втягивается в этот сговор, он чувствует себя не столько заложником, сколько соучастником этого преступления", - подчеркнула Инесе Садауска.

Напомним, показания пострадавших от преступлений на сексуальной почве детей теперь будут снимать в специальном "Доме ребенка". Такие преступления - самый распространенный вид насилия в отношении детей. Нередко единственным его доказательством в уголовном процессе являются показания пострадавшего ребенка. Однако из-за недостатка понимания и ресурсов в ответственных органах, бывает, они становятся негодными, при этом их получение повторно травмирует жертву. Чтобы можно было получать качественные свидетельства и способствовать эффективности расследования уголовных дел, 12 госучреждений начали пилотный проект "Дом ребенка".