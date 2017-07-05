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Социальные сети знают о нас гораздо больше, чем мы хотим, чтобы о нас знали. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказали программист, разработчик мобильного приложения Mix Media Radio Алексей Воловик и специалист по соцсетям Евгений Мещенюк.

«Социальная сеть сегодня про нас знают практически все. С кем дружим, с кем нет, что нам нравится, что нет, там очень сложные алгоритмы, которые все просчитывают. Наше поведение в фейсбуке, наша переписка, все анализируется. Они знают о нас гораздо больше, чем мы думаем», - сказал Мещенюк.

По словам Воловика, технологии меняются очень стремительно и частная жизнь человека с каждым днем становится все более абстрактным понятием.

«Один из сервисов, который предлагает facebook, логиниться в разные службы через facebook. Это тоже информация, которую вы о себе предоставляете даже не задумываясь об этом», - сказал Воловик.

При этом, по словам экспертов, социальные сети стали абсолютно незаменимым инструментом в бизнесе и поэтому обойтись без них в современном мире практически невозможно.

P.S. Чтобы скачать приложение MIX MEDIA RADIO (каждое слово через пробел) напишите в окошке поиска в Play Market (для Андройд) или App Store (для IOS) его название - Mix Media Radio и загрузите его себе на телефон. Также вы можете скачать приложение со страницы mixnews.lv в Интернете. Наше приложение не следит за вами, но дает возможность слушать в прямом эфире все радиостанции Mix Media Group, в том числе и радио Baltkom, в любой точки мира, где есть мобильная связь.