Эксперты: cоциальные сети знают о нас все (9)

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Эксклюзив | 5 июля 2017 года, 17:04

Социальные сети знают о нас гораздо больше, чем мы хотим, чтобы о нас знали. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказали программист, разработчик мобильного приложения Mix Media Radio Алексей Воловик и специалист по соцсетям Евгений Мещенюк.

«Социальная сеть сегодня про нас знают практически все. С кем дружим, с кем нет, что нам нравится, что нет, там очень сложные алгоритмы, которые все просчитывают. Наше поведение в фейсбуке, наша переписка, все анализируется. Они знают о нас гораздо больше, чем мы думаем», - сказал Мещенюк.

По словам Воловика, технологии меняются очень стремительно и частная жизнь человека с каждым днем становится все более абстрактным понятием.

«Один из сервисов, который предлагает facebook, логиниться в разные службы через facebook. Это тоже информация, которую вы о себе предоставляете даже не задумываясь об этом», - сказал Воловик.

При этом, по словам экспертов, социальные сети стали абсолютно незаменимым инструментом в бизнесе и поэтому обойтись без них в современном мире практически невозможно.

P.S. Чтобы скачать приложение MIX MEDIA RADIO (каждое слово через пробел) напишите в окошке поиска в Play Market (для Андройд) или App Store (для IOS) его название - Mix Media Radio и загрузите его себе на телефон. Также вы можете скачать приложение со страницы mixnews.lv в Интернете. Наше приложение не следит за вами, но дает возможность слушать в прямом эфире все радиостанции Mix Media Group, в том числе и радио Baltkom, в любой точки мира, где есть мобильная связь.

Комментарии 9
Андрей1 час назад
Прочитал последний абзац, и возникло ощущение, что вся статья - маскировка перед рекламой приложения))
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Alex2 часа назад
Два чудака пришли на радио ради этого ?Ну мы "дилетанты" узнали об этой "новости" и шо делать ?Новость,когда еврейчик замутил фэйсбизнес именно в Америке ,мне сразу всё объяснила сходу.Это было уже давно.Еврейчик уже стал папой, миллиардером ,всё о!к.!Сегодня дубль это Дуров.Ну всё понятно без особых соплей.Живём один раз,и хочется пожить ну минимум спокойно и обеспеченно.Насколько еврейчик с Дуровым расплатились за "спокойствие" с США ,это только они знают !А мы можем только догадываться , и разумееться не верить ...Беспросветная людская вера в халяву может быть нас и угробит...
2
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Wed2 часа назад
Спасибо за программку!:)
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