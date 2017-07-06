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Премьер-министр Марис Кучинскис сегодня встречается с представителями бастующих семейных врачей. Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ) решила принять приглашение премьера обсудить ситуацию в сфере здравоохранения. Планируется, что в переговорах примет участие также министр здравоохранения Анда Чакша.

Забастовочный комитет настроен принципиально и решительно. Об этом в эфире радио Baltkom заявил член правления ЛАСВ Паулс Принцис. Врачи не намерены прекращать забастовку без веских гарантий со стороны правительства.

«Есть некоторые обещания об увеличении финансирования медицины в обозримом будущем. Но это расплывчатые формулировки, которые вдобавок ничем не подкреплены. Мы же хотим получить от правительства документ – юридически обоснованный, с четкими обязательствами и сроками», - пояснил Принцис.

По его словам, медикам неоднократно давались обещания, которые затем не выполнялись.

Также Паулс Принцис подчеркнул, что со стороны премьера было бы ошибочным пытаться повернуть переговоры в сторон бюрократических нюансов – законна ли забастовка – а не вести разговоры по существу.

«Мы остаемся непоколебимы. Если премьер Кучинскис играет по нашим правилам, то можем продолжить этот разговор», - заявил врач.

Член правления ЛАСВ спрогнозировал, что затягивание переговоров может привести к большим проблемам в системе здравоохранения. Семейные врачи специально выбрали для начала забастовки июль – время, когда пациенты болеют реже всего, а не, скажем, февраль, когда идет эпидемия гриппа.

Если сейчас дополнительная нагрузка на больницы и скорую помощь, вызванная забастовкой, ощущается мало, то несколько месяцев спустя больницам будет гораздо сложнее справиться с нагрузкой.

Если сейчас дополнительная нагрузка на больницы и скорую помощь, вызванная забастовкой, ощущается мало, то несколько месяцев спустя больницам будет гораздо сложнее справиться с нагрузкой.

С 3 июня в Латвии проходит забастовка семейных врачей, в которй принимают участие порядка 650 человек.

Семейные врачи требуют увеличить нынешний платеж капитации на 30%, а Минздрав предлагает увеличить включенную в него зарплату. Однако в сумму капитации включена не только зарплата семейного врача за лечение, но и различные административные расходы, так как семейный врач является также руководителем практики. Создание общих практик будет означать дежурства в вечерние часы и в выходные дни, что изменит всю прежнюю модель работы семейных врачей.

Семейные врачи готовы начать работать в системе электронного здравоохранения с 1 сентября, но при условии, что эта система будет работать достаточно быстро технически, а из листов нетрудоспособности будет исключен диагноз. Пока система электронного здравоохранения работает слишком медленно и создает для врачей большие проблемы.