Семейные врачи: мы по горло сыты пустыми обещаниями политиков (4)

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Эксклюзив | 6 июля 2017 года, 09:27

Премьер-министр Марис Кучинскис сегодня встречается с представителями бастующих семейных врачей. Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ) решила принять приглашение премьера обсудить ситуацию в сфере здравоохранения. Планируется, что в переговорах примет участие также министр здравоохранения Анда Чакша.

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Забастовочный комитет настроен принципиально и решительно. Об этом в эфире радио Baltkom заявил член правления ЛАСВ Паулс Принцис. Врачи не намерены прекращать забастовку без веских гарантий со стороны правительства.

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«Есть некоторые обещания об увеличении финансирования медицины в обозримом будущем. Но это расплывчатые формулировки, которые вдобавок ничем не подкреплены. Мы же хотим получить от правительства документ – юридически обоснованный, с четкими обязательствами и сроками», - пояснил Принцис.

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По его словам, медикам неоднократно давались обещания, которые затем не выполнялись.

Также Паулс Принцис подчеркнул, что со стороны премьера было бы ошибочным пытаться повернуть переговоры в сторон бюрократических нюансов – законна ли забастовка – а не вести разговоры по существу.

«Мы остаемся непоколебимы. Если премьер Кучинскис играет по нашим правилам, то можем продолжить этот разговор», - заявил врач.

Член правления ЛАСВ спрогнозировал, что затягивание переговоров может привести к большим проблемам в системе здравоохранения. Семейные врачи специально выбрали для начала забастовки июль – время, когда пациенты болеют реже всего, а не, скажем, февраль, когда идет эпидемия гриппа.

Если сейчас дополнительная нагрузка на больницы и скорую помощь, вызванная забастовкой, ощущается мало, то несколько месяцев спустя больницам будет гораздо сложнее справиться с нагрузкой.

Если сейчас дополнительная нагрузка на больницы и скорую помощь, вызванная забастовкой, ощущается мало, то несколько месяцев спустя больницам будет гораздо сложнее справиться с нагрузкой.

С 3 июня в Латвии проходит забастовка семейных врачей, в которй принимают участие порядка 650 человек.

Семейные врачи требуют увеличить нынешний платеж капитации на 30%, а Минздрав предлагает увеличить включенную в него зарплату. Однако в сумму капитации включена не только зарплата семейного врача за лечение, но и различные административные расходы, так как семейный врач является также руководителем практики. Создание общих практик будет означать дежурства в вечерние часы и в выходные дни, что изменит всю прежнюю модель работы семейных врачей.

Семейные врачи готовы начать работать в системе электронного здравоохранения с 1 сентября, но при условии, что эта система будет работать достаточно быстро технически, а из листов нетрудоспособности будет исключен диагноз. Пока система электронного здравоохранения работает слишком медленно и создает для врачей большие проблемы.

Комментарии 4
Квра38 минут назад
Молодцы, так держать!!! Сколько можно издеваться над народом, пора наконец понять, что надо начать менять систему правительства и всяких комиссий, начните чистить чиновников и тогда финансирования хватит и на медицину и на школы, экономику и т.д.
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...22 минуты назад
nado esce let 20 za takix predstavitelej progolosovatj i togda vse budet v shokolade =)
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Ф15 минут назад
Себе они зарплаты повышать не обещают а повышают.
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