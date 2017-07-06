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На встрече представителей правительства – премьера Мариса Кучинскиса и главы минздрава Анды Чакши – с представителями бастующих семейных врачей сторонам удалось найти общий язык. Забастовка может быть прекращена уже сегодня-завтра. Об этом в интервью Mixnews.lv заявила глава Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛОСВ) Солвита Вейде.

Переговоры премьера с медиками длились около полутора часов. У бастующих с 3 июля семейных врачей есть ряд требований к правительству.

Семейные врачи, в частности, требуют увеличить нынешний платеж капитации – выплат за пациентов – на 30%, а Минздрав предлагает увеличить включенную в него зарплату. Однако в сумму капитации включена не только зарплата семейного врача за лечение, но и различные административные расходы, так как семейный врач является также руководителем практики.

Кроме того, семейные врачи имеют множество претензий к системе электронного здоровья, в которой они обязаны работать уже с 1 сентября 2017 года.

По результатам переговоров премьер-министр Марис Кучинскис пообещал предоставить в течение сегодняшнего дня документ, в котором будут запротоколированы обещания правительства в связи с претензиями медиков.

Глава ЛОСВ Солвита Вейде сказала, что если содержание этого документа будет идентичным тому, о чем стороны договорились устно, то забастовка может быть прекращена сразу же – сегодня или завтра.