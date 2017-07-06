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Сотни людей в разных странах мира в первые дни после его публикации скачали приложение Mix Media Radio для смартфонов и теперь могут слушать в прямом эфире все четыре радиостанции нашей группы – радио Baltkom, Mix FM, Mix FM Dance и Юмор FM – в своих телефонах сделав всего два клика. Приятно удивила география слушателей латвийского медиахолдинга: приложение на свои телефоны активно устанавливали не только жители Латвии, но и других стран – России, Германии, США и… Китая.

”Мы не ожидали такой активности в Азии. Так, например, китайские пользователи очень активно устанавливают приложение Mix Media Group на свои смартфоны. По этому показателю они даже обходят Россию, которая обычно всегда идет на втором месте после Латвии», - сказал заместитель главного редактора Mix Media Group Вадим Радионов.

Приложение Mix Media Radio для Android и iOS является одним из проектов, который направлен на работу с аудиторией, которая не всегда может слушать радиостанции группы в FM-диапозоне. Его разработал программист Алексей Воловик.

Чтобы скачать приложение напишите в окошке поиска в Play Market (для Андройд) или App Store (для IOS) его название - Mix Media Radio (все слова отдельно) и загрузите его себе на телефон. Также вы можете скачать приложение со страницы mixnews.lv в Интернете.