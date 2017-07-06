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Несмотря на то, что Минздраву и медикам не удалось договориться по всем пунктам требований семейных врачей, по ключевым вопросам финансирования отрасли - компромисс все же достигнут, заявила в интервью радио Baltkom министр здравоохранения Анда Чакша.

"Мне кажется, что в очень многих вопросах мы достигли если не полного согласия, то хотя бы компромисса, и с нашей стороны мы готовы в рабочих группах дискутировать о том, что еще можно решить по-другому. И если мы посмотрим на то, как работает семейный врач, что происходит в практиках, то нам точно нужно искать другие решения. Глядя на всю отрасль мы видим, что сейчас важно всем медикам пропорционально увеличить зарплаты. Я хотела бы сфокусироваться сейчас именно на зарплатах, а потом уже можно рассмотреть увеличение финансирования на других направлениях", - подчеркнула глава Минздрава.

Чакша также отметила, что Национальная служба здравоохранения должна быть осведомлена о точном числе бастующих врачей и не пытается никого запугивать.

"Согласно закону за те дни, когда проходит забастовка зарплата не начисляется, ведь если медики не выполняют услуги, прописанные в их трудовых договорах, то естественно, получать оплату за это они тоже не могут. Так что здесь со стороны правительства нет никакого шантажа. Цель Национальной службы здоровья - не запугать кого-либо, а точно узнать, кто из врачей работает, а кто нет, чтобы пациенты знали, куда идти и где получать государственные услуги здравоохранения", - пояснила Анда Чакша.

Напомню, что с 3 июля в Латвии проходит забастовка семейных врачей, в которой принимают участие порядка 650 человек. Семейные врачи требуют увеличить нынешний платеж капитации – выплат за пациентов – на 30%.