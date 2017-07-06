Эксклюзив |

Из-за веры японцев в духов в стране восходящего солнца риэлторам приходится учитывать места расположения зданий, поскольку это прямым образом может влиять на их цену, рассказал в эфире посвященном "Сказкам и городским легендам" на радио Baltkom житель Токио Максим Крылов.

Согласно социологическому опросу 90% японцев верят в потусторонние силы. Особенно в духов. Среди этих духов есть особая категория – злобные души умерших людей, с которыми при жизни случилась какая-нибудь чудовищная не справедливость. Они преследуют своих обидчиков или поселяются там, где жили при жизни, рассказал Крылов.

Житель Токио отметил, что в дешевых японских домах и квартирах живут злые духи.

“В Японии на рынке недвижимости есть целая категория “плохих” квартир и домов, в которых кто-либо умер неестественной смертью. Агенства по недвижимости не сообщает новым хозяевам о том, что там произошло. Но, такие дома и квартиры достаточно легко опознать - они очень дешевые. Поэтому если вам посчастливится найти в Токио не дорогую квартиру, то скорее всего в ней случилось что-то не хорошее. И там вас поджидает злой дух”, - поделился Максим.

Также он поведал радио Baltkom древнюю легенду о летающей голове, которая обитает в самом центре Токио и до сих пор влияет на экономику мегаполиса.

“Япония богата легендами о призраках. По ним пишут книги, снимают фильмы и рисуют аниме. Документального подтверждения легендам, конечно, нет, но всегда найдутся доброжелатели, которые поделятся с вами своим паранормальным опытом. А я поделюсь древней и загадочной историей", - сказал Крылов.

По его словам, эта история началась более тысячи лет назад, еще в десятом веке.

"Тогда в Японии царило мирное, спокойное время, позже названное историками эпохой «мира и спокойствия» — Хэйан. И большим ударом для японцев явилась попытка свержения казавшейся незыблемой императорской власти. Главного смутьяна звали Тайра-но Масакадо, и это имя связано с одним из самых драматических эпизодов ранней истории самурайства. Причины мятежа до конца неизвестны, однако мы знаем, что он просил императора назначить его главой кэбииситё — военно-полицейского управления страны, а император отказал ему. Тогда военачальник Тайра-но Масакадо поднял восстание против императорского двора. Восстание было быстро и жестко подавлено – Масакадо отрубили голову и выставили на всеобщее обозрение", - рассказывает житель Токио.

По его словам, когда голову военочальника погрузили на помост, она открыла глаза, разразилась леденящим душу хохотом, взмыла в небо и полетела к себе на родину. Там приземлилась на небольшой холм и уснула до поры до времени. Все бы ничего, но этот холм сейчас находится в самом центре Токио.

"С проклятым холмом связано большое количество историй. Когда в 1923 году в Токио случилось страшное землетрясение и город обратился в руины, было принято решение, как сейчас сказали бы, провести программу реновации. На месте холма было решено возвести здание Министерства финансов. Как только это решение было принято, среди строителей начался мор, затем мор перекинулся на сотрудников министерства и добрался даже до министра. Министр финансов скончался в 1926 году от болезни, причины которой не известны до сих пор. Это событие послужило поводом для сенсационных заметок в газетах и было принято решение оставить холм. Но ненадолго", - рассказыват он.

В 1945 году, когда страна оказалась под американской оккупацией, американцы решили сравнять холм с землей и на его месте построить парковку. Для этого работники пригнали бульдозер, но тот опрокинулся и придавил насмерть человека.

"С тех пор, этот холм никто не трогает. Он оброс деловым кварталом и вокруг него возвышаются небоскребы, но до сих пор на тех сторонах небоскребов, которые повернуты к холму нет окон, чтобы никто не посмел смотреть сверху вниз на великого воителя древности. А скамейки на холме расставлены таким образом, чтобы никто не смог повернуться к центру холма спиной. Вот так мы и уживаемся вместе с духом сурового военачальника Тайра-но Масакадо”, - подчеркнул Крылов.

Напомним, 5 июля на радио Baltkom прошла программа "Круглый стол", посвященная теме "Сказки и городские легенды".

P.S. Чтобы скачать приложение MIX MEDIA RADIO напишите в окошке поиска в Play Market (для Андройд) или App Store (для IOS) его название - Mix Media Radio и загрузите его себе на телефон. Также вы можете скачать приложение со страницы mixnews.lv в Интернете.