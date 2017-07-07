Политолог: после встречи Трампа и Путина ничего не изменится (2)

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Эксклюзив | 7 июля 2017 года, 09:26

Встреча российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом на саммите "Большой двадцатки" не принесет глобальных изменений. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал директор Института внешней политики Латвии, политолог Андрис Спрудс.

"Это ничего не изменит. Неплохо, что лидеры встречаются, это долгожданная встреча, но у этих стран разные интересы, они идут по-своему", - отметил Спрудс.

При этом, по словам политолога, будет интересно посмотреть на встречу двух лидеров, так как до сегодняшнего дня они достаточно положительно отзывались друг о друге.

"Во-первых интересно, как эти две крупные личности будут между собой взаимодействовать. До этого они высказывались друг о друге довольно комплементарно, посмотрим, какое будет продолжение. В большой политика личное отношение очень немаловажно. При этом между Россией и США остаются большие вопросы - Сирия, санкции, мировой порядок в целом. Последнее время также актуальна Северная Корея, там наблюдается эскалация, должны приниматься какие-то решения", - сказал Спрудс.

Напомним, в графике российского президента Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки" на его встречу с американским коллегой Дональдом Трампом отведено около часа.

Отмечается, что переговоры лидеров двух стран начнутся около 17:00 7 июля. Они пройдут в помещении, отведенном американской стороне, сказал агентству источник в российской делегации.

Впервые Путин и Трамп встретятся сегодня утром, когда лидеры "двадцатки" соберутся в одном из залов после приветствия хозяйки саммита, канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Ранее в четверг Меркель заявила журналистам, что не собирается выступать посредником между Путиным и Трампом на встрече во время G20, который пройдет в Гамбурге 7-8 июля.

6 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что у Кремля нет четкого понимания, как Вашингтон намерен выстраивать отношения с Москвой. Аналогичное мнение с позиции США ранее высказал госсекретарь страны Рекс Тиллерсон.

Комментарии 2
heccrbq hb;fyby 17 минут назад
болтать не мешки варочить . возьми вилы и в поле сено коровкам заготавливать ? может другие мысли появются !!!
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1721 год34 минуты назад
политологи,эксперды,исследователи..........И чё ж вы в такой дырсе,батраки ???? Может снять мятые галстуки,помыть руки и начать работать???? Хотя ......зачем оно вам- всё привезём из польши.Теперь они будут вами рулить- трампон им разрешил.А вы так- попеть да поплясать.1721 год
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