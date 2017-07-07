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Вопрос о всенародном избрании президента Латвии в очередной раз показал насколько политики не хотят делить с кем-то власть. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал руководитель рыбоперерабатывающего предприятия Brīvais Vilnis Арнольд Бабрис.

"Наши политики не готовы терять ни капли власти. Наши политики - чистые популисты. У них нет никаких аргументов. У нас вся власть принадлежим Сейму. А если будет всенародно выбранный президент, то у него будут и полномочия, они не смогут на него повлиять. Это борьба за кормушку у власти - они не хотят терять ни грамма", - сказал он.

Бабрис напомнил об историческом опыте Германии.

"Напомню, что наш Сейм построен по образцу Веймарской республики. А чем она закончилась? Адольфиком! Что у нас? Предыдущий Сейма чем закончился? Ульманис сверг из-за коллективной безответственности. Это стадо неуправляемо! Сами политики признают, что госаппарат деградирует, народ выезжает, бежит. Решений нет, есть только популизм", - говорит он.

Напомним, в мае 2017 года на портале общественных инициатив Manabalss.lv было собрано 10 000 подписей за всенародное избрание президента Латвии. 22 июня в традиционном обращении к парламенту президент Латвии Раймонд Вейонис заявил, что Сейму следовало бы постановить, чтобы президента государства уже в 2019 году выбирал народ. Вейонис призвал парламент не медлить и направить на рассмотрение необходимые поправки к Конституции уже осенью этого года.

Между тем ряд политиков заявил, что в результате всенародного избрания президента к власти в Латвии могут прийти представители олигархов, прокремлевских сил или абсолютно непрогнозируемые персонажи.