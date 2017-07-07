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Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ) не собирается отступать от своего требования увеличить сумму капитации для практик и забастовку прекращать пока не планирует, сообщила руководитель ЛАСВ Сармите Вейде.

Предложений о повышении суммы капитации после состоявшейся вчера встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом ассоциация так и не получила. Достигнут компромисс о подключении к системе электронного здравоохранения и реализации реформы, но соглашения об увеличении суммы капитации все еще не достигнуто.

Вейде подчеркнула, что семейные врачи не намерены отступать от этого требования, однако в предложениях премьера есть только пункт о повышении зарплат в соответствии с планом реформы.

Между тем для медиков очень важно добиться увеличения капитации, чтобы обеспечить содержание практик, расходы на которые с каждым годом растут.

Забастовочный комитет готовит ответные предложения, которые продаст премьеру уже сегодня. Также ассоциация просит Кучинскиса запланировать встречу с комитетом в начале следующей недели, чтобы рассмотреть его предложения.

Об этом В свою очередь, член правления ассоциации семейных врачей Паулс Принцис в интервью радио Baltkom сообщил, что переговоры с премьером прошли конструктивно, однако по ключевым вопросам компромисс пока достигнут не был.

"Дискуссия прошла в конструктивном духе. Во многом премьер предложил решения, но полностью обо всем договориться не удалось. Первый пункт здесь - капитационные деньги: наш оклад и то, что касается образования, за которое нам деньги также не платятся. Вообще, в понятие "капитационных денег" входит еще много что, и пока в этом вопросе и кроются наши главные разногласия. Забастовка продлится до тех пор, пока нам не сделают реальных предложений в отношении этого пункта. Возможно, дискуссия продолжится в понедельник, потому что сейчас премьер уехал в Германию. И есть большая надежда, что на следующей неделе забастовка может быть прекращена. Но это зависит от премьера", - подчеркнул Принцис.

По его словам, с каждым днем забастовка семейных врачей становится все более заметной - это ощущают и пациенты и отрасль в целом.

"Отрасль страдает с каждым днем все больше, вот в чем проблема. Конечно, первые двое-трое суток пациенты потерпели, а многие пациенты поддерживают нас и снисходительно относятся к сложностям. Но конечно не все, и многим очень сложно, особенно без важных рецептов. Натиск на врачей, на общество и на правительство нарастает, потому что больных становится все больше, и отказов в оказании государственных услуг здравоохранения с каждым днем становится все больше", - заявил Паулс Принцис.

Забастовка семейных врачей началась 3 июля, в ней участвуют свыше 600 медиков по всей стране. Бастовать врачи намерены до полного выполнения их требований.