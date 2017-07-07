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Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированная на сегодня, будет способствовать разрядке напряжения и пойдет на пользу глобальной безопасности. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал президент Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии Наук, академик Александр Дынкин.

"Это первая встреча президентов двух крупнейших ядерных держав, что само по себе отчасти нормализует обстановку. Это ненормально, что раньше президенты такого масштаба не общались лично. Я думаю, что в повестке дня будут такие сложные вопросы как Сирия, Украина, будет разговор о договорах о стратегических наступательных вооружениях. Так я представляю эту беседу, хотя американская сторона до последнего времени отказывалась сформулировать свои предложения по повестке дня.

Больших прорывов от этой встречи я не ожидаю, но если конфронтация примет какой-то управляемый характер, если будут восстановлены контакты по линии военных, то конечно, это снизит угрозу прямого конфликта между Россией и США", - заявил политолог.

Академик Дынкин считает, что энергетические проекты, озвученные в ходе европейского турне американского президента являются вполне реальными, и Трамп действительно имеет намерения поставлять газ в Европу.

"Тут никакой игры нет, тут - прямая конкуренция, потому что Трамп - сторонник развитиия энергетики в Соединенных Штатах: он снимает все ограничения на экспорт углеводородов, на добычу в ранее заповедных землях. Поэтому он лоббирует экспорт американского газа в Европу, и естественно, российский "Газпром" является его прямым конкурентом. Отсюда все эти поездки, проделки и аргументы", - подчеркнул Александр Дынкин.

Напомним, сегодня в графике российского президента Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки" на его встречу с американским коллегой Дональдом Трампом отведено около часа.

Отмечается, что переговоры лидеров двух стран начнутся около 17:00. Они пройдут в помещении, отведенном американской стороне.

Вчера пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что у Кремля нет четкого понимания, как Вашингтон намерен выстраивать отношения с Москвой. Аналогичное мнение с позиции США ранее высказал госсекретарь страны Рекс Тиллерсон.