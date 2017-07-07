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Дата с тремя семерками - 7-е июля 2017-го года - вызвала в Латвии свадебный бум. Об этом радио Baltkom рассказала глава департамента записи актов гражданского состояния Министерства юстиции Солвита Саукума-Лаймере.

"Мы обобщили информацию о количестве бракосочетаний в латвийских ЗАГСах, в данный момент можно говорить о 300 церемониях. Сколько их сегодня конкретно в Риге нам пока неизвестно. Конечно, в такие специфические даты свадеб больше, хотя их и не так много, как это было, например, в 2007-2008-м годах. Тогда их было до 500, а то и больше. Кроме того, точное число мы сможем назвать только примерно 24-го июля, потому что официально брак регистрируется в течение двух недель", - сказала Саукума-Лаймере.

При этом, по ее словам, сегодня интерес к "красивым датам" не так высок как десять лет назад.

"В центральных ЗАГСах эта дата была занята уже давно, в феврале-марте все места были заняты. Несмотря на это, в Латвии достаточно много небольших ЗАГСов, в которых сегодня вообще нет свадеб. По всей видимости, специфические даты уже не так популярны, как раньше. Как я уже сказала, кульминация пришлась на 2007-8-9-й годы, тогда интерес к красивым датам был особенно высок", - отметила Саукума-Лаймере.

Добавим, сейчас в Латвии брак можно зарегистрировать в отделе записи актов гражданского состояния или у священника в присутствии двух совершеннолетних свидетелей.