АНОНС: Baltkom-online о саммите G-20 в Гамбурге (1)
Эксклюзив | 7 июля 2017 года, 14:10
Сегодня в 15:00 на радио Baltkom выйдет программа Baltkom-online, в рамках которой будет обсуждаться проходящий в Гамбурге саммит "Большой двадцатки" и сопровождающие его массовые беспорядки.
В ходе эфира журналисты свяжутся с политологами, журналистами, другими экспертами, а также очевидцами и участниками беспорядков в городе.
В студии работают Вадим Радионов, Андрей Портнов и Марина Зимонина.
Если есть очевидцы, готовые рассказать о происходящем в Гамбурге, пишите в комментариях, или звоните в эфир.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Это Сирия и Украина. Причём сигналы неоднозначны, чтобы не сказать противоречивы. Но в этом ничего удивительного нет. Путину показывают сразу и хороший, и плохой варианты. Если договоримся, то Россия может получить Украину и сохранить уже завоёванные ею позиции в Сирии. Если не договоримся, то на обоих направлениях вероятны обострения, вплоть до провокации прямого столкновения российских и американских военных.
С точки зрения традиций американской политики Трамп действительно готов уступить очень много. США никогда никому ничего не отдают, даже то, что уже давно им не принадлежит. А тут готовы на блюдечке с голубой каёмкой поднести недавно с такими трудами и такими расходами захваченную ими Украину. Готовы закрыть глаза на то, что Россия получит постоянное военно-политическое присутствие в ключевой точке Ближнего Востока.
С учётом внутриполитических проблем Трампа, которого только ленивый в США не обвиняет в работе на Путина и Кремль, «подарок» действительно щедрый. Тем не менее США боятся, что «дар» будет отвергнут и, на всякий случай, пугают возможностью резкого обострения. Почему?...Чиать далее: https://news-front.info/2017/07/07/rostislav-ishhenko-nash-otvet-trampu/?utm_campaign=3132338&utm_source=SendPulse&utm_medium=push