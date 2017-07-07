Эксклюзив |

Сегодня в 15:00 на радио Baltkom выйдет программа Baltkom-online, в рамках которой будет обсуждаться проходящий в Гамбурге саммит "Большой двадцатки" и сопровождающие его массовые беспорядки.

В ходе эфира журналисты свяжутся с политологами, журналистами, другими экспертами, а также очевидцами и участниками беспорядков в городе.

В студии работают Вадим Радионов, Андрей Портнов и Марина Зимонина.

Если есть очевидцы, готовые рассказать о происходящем в Гамбурге, пишите в комментариях, или звоните в эфир.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.